包開箱／ 高圓圓、徐玄振曬Ferragamo新水餃包！標誌扣飾搭高級感廓形

記者鮑璿安／專題報導

擁有百年歷史的義大利品牌 Ferragamo，在創意總監Maximilian Davis的領導之下，為品牌注入新血進一步擁抱新時代族群，2025 年春夏系列的代表性包款莫過於這顆Soft-bag了！以猶如水餃袋一般的柔軟姿態橫空出世，凡是看過一眼，就已經深深烙印在大家心中。連女星高圓圓、徐玄振都搶先曬出包款，散發女神級魅力。

▲連女星高圓圓、徐玄振都搶先曬出Soft-bag包款，散發女神級魅力。（圖／品牌提供）





▲Ferragamo 2025 年春夏系列的Soft-bag「包如其名」，在伸展台上首露面時就已經掀起討論。（圖／品牌提供）

以鞋履起家的Ferragamo，近年來帶來許多嶄新包款默默成為It-bag，以簡約設計感融入品牌代表元素，除了Hug肩背包變成值得收藏的款式之外， 2025 年春夏系列的Soft-bag「包如其名」，在伸展台上首露面時就已經掀起討論。親膚皮革形塑出柔軟廓形，設計在流動性與結構之間取得完美平衡，設計巧妙的圓形袋身與頂部打褶在皮革表面交織出獨特輪廓，下寬、上窄的紋理更像是一顆可愛水餃，金屬穿針的兩端飾以品牌經典符碼「Gancini」扣飾元素，即便Logo最小化，卻還是能感受到Ferragamo的精緻度，在營造皺褶效果的同時，也進一步體現出包款的寬闊容量。

此外，捨棄了皮革肩帶，選用金屬鍊條相呼應，猶如肩上珠寶熠熠生姿，帶出了Soft-bag可柔可剛的韻味。包款材質也十分多元，選用半亮面納帕皮革或是溫潤的絲絨感麂皮，也帶來三款尺寸選擇，設計色調與夏日系列完美契合，包括黑色、水泥灰、磚紅、大地色與粉紅，無論是肩背在腋下，或是手捧在腰間，都流露強烈的時髦氣息。

▲Ferragamo Soft-bag 帶來三款尺寸選擇，設計色調與夏日系列完美契合，包括黑色、水泥灰、磚紅、大地色與粉紅。（圖／品牌提供）

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▲Softbit 馬銜鍊肩背包有別於過往的方正包款，廓形變得柔軟許多 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

Gucci走過Jackie 1961、Horsebit 1955等經典款式，為大家帶來新面孔Softbit 馬銜鍊肩背包，有別於過往的方正包款，廓形變得柔軟許多，Softbit以Hobo的手提把和垂墜感為特色，柔軟包身更貼合身形。當然Softbit 馬銜鍊肩背包將品牌靈魂元素改革，翻玩最早於1937年設計的Horsebit （馬術鍊元素），為其標誌性符碼改造成為半截樣式，看起來依舊熟悉，但是尺寸放大許多，輕鬆垂掛在包身之中，猶如攜帶珠寶般散發迷人光澤感，同時也作為磁釦方式固定包款，造型經典深入人心。