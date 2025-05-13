「GD好友」男神李洙赫來台帥翻！貴氣機場穿搭高顏值臉蛋搶鏡

記者鮑璿安／綜合報導

又有韓星訪台！有「江南太子」、GD閨蜜封號的南韓男神李洙赫，稍早現身仁川國際機場飛往台灣，這是他首次來台，他的機場穿搭以黑色調為主軸，低調卻不減高顏值魅力，預計出席明14日（三）Dolce＆Gabbana BELLAVITA旗艦店開幕活動，勢必掀起大批粉絲圍觀。





▲南韓男神李洙赫稍早現身仁川國際機場飛往台灣。（圖／品牌提供）

身為Dolce&Gabbana 品牌好友，李洙赫這次首次訪台就是為了站台品牌於台北 BELLAVITA 寶麗廣塲旗艦店的開幕記者會，而他相當低調，走寰宇通關也不透露來台行程。不過仍有機場照曝光提前讓粉絲們一飽眼福，李洙赫這次的機場造型是亮點之一，他以一身義大利精品品牌 Dolce&Gabbana 2025 秋冬新裝亮相，率先演繹尚未上市的薄針織上衣，內搭品牌標誌背心，搭配深色調的簡約風格，展現俐落、且具細節層次的穿搭美學，幾乎是把機場當成伸展台在走。





▲羊絨針織外套 。（圖／品牌提供）





▲金屬牌斜背包。（圖／品牌提供）



李洙赫在2006年以模特兒身份出道，以雕像等級美男顏值和獨特魅力，迅速在模特兒界走紅。然而演藝之路並未因此停止，2010年他開始參與電視劇演出，《還有明天》、《于氏王后》等作品都受到好評。他最近也與GD等「88LINE」一同出演綜藝節目《Good Day》，自帶貴氣的形象，也讓江南太子封號盛傳。





▲ 李鍾碩來台出席 FERRAGAMO 台北101全新概念店開幕活動 。（圖／品牌提供）

最近不斷有韓星來台，李鍾碩曾演出《當你沉睡時》、《黑話律師》等熱播戲劇，擁有大批粉絲支持，3月也曾來台，出席 FERRAGAMO 台北101全新概念店開幕，機場時尚充滿亮點，身穿FERRAGAMO 25春夏男裝多功能斜紋棉襯衫，呈現現代俐落剪裁，搭配輕盈質感黑色牛仔褲，整體造型以FERRAGAMO經典圖樣綴飾，手持標誌性FERRAGAMO 黑色托特包，呈現出紳士又休閒的旅行穿搭。