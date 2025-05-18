3家早餐加進必吃清單！蔬菜蛋餅激推、西門町超夯早餐店觀光客也愛

文／人物誌

你都吃什麼早餐來開啟一天的活力呢？台灣的早餐店眾多，走幾步路就有一間，不論是中式的燒餅油條、蛋餅、飯糰，或西式的漢堡、三明治，甚至在便利商店都能快速買杯咖啡和麵包來果腹。本篇將推薦擁有不同美味的三家早餐，讓你的美食口袋名單吃飽飽、補充能量。

伊通早午餐

那天，與朋友約好的時間還有點遠，想說先去吃個早餐，沒想到常吃的早餐攤販收攤了，無奈之餘也只能看看附近有什麼可以吃。走著走著，便看到有人緩緩騎著機車並四處張望，最後看到他在某個門口停下，好奇一看，原來是一家不像早餐店的早餐店。

▲伊通早午餐推薦必點蔬菜蛋餅。（圖／ichirochen）



捷運松江南京站6號出口附近巷弄內的「伊通早午餐」，不同於一般早餐店會將料理台放置於門前，而是如家庭式，在後方廚房製作餐點，所以只要稍不注意，就很容易錯過。

入店後，馬上查網路評價，看什麼是必點的，有不少人都推薦「蔬菜蛋餅」。蔬菜蛋餅的餅皮吃起來較為濕潤，軟嫩中帶點酥脆，包裏其中的多量高麗菜很脆口，沒有過多調味，幾乎是食材原有的清甜，搭上滑順的蛋及香氣，還有清爽的醬汁，著實驚豔。若是喜歡薯餅的人，也很推薦點薯餅蛋漢堡，一口咬下，薯餅外殼酥脆，吃得到薯塊，乾爽不油膩，些許的生菜、洋蔥也配得很平衡。

正如店名，除早餐外，店內也有賣午餐，像炒麵、湯麵、炒飯等，是附近上班族的用餐好選擇。

│美食在哪裡│◎台北市中山區伊通街66巷15號

朱媽媽飯糰

有陣子很想念學生時期常吃的紫米飯糰，便在工作附近尋找有賣紫米飯糰的店，看了網路評價後，覺得捷運中山站3號出口旁騎樓的「朱媽媽飯糰」有符合需求，便決定前往一試。

▲朱媽媽飯糰。（圖／ichirochen）



快走到朱媽媽飯糰前時，看到有不少人排隊，心中立即調降踩雷機率，便安心了些。飯糰有五種口味，外加素的和甜飯糰；糯米有紫米、白米、雙色米，而蛋則有煎蛋、鹹蛋、滷蛋可選擇。個人推薦豬排飯糰，外層的紫米不爛、有嚼勁，內夾的油條脆而不油，豬排不柴、調味適中，若是不排斥菜脯的話，一定要加，微辣口感很加分。雖然飯糰是現包，但速度很快，有經過的話，可以買來吃看看。

│美食在哪裡│◎台北市中山區南京西路11號

路易士早餐吧

雖然常到西門町走逛、吃美食，但甚少有機會在那吃早餐，有天因工作之故，便在西門町附近查尋有什麼好吃的早餐。而邊查邊走時，看到有家早餐店外有好多觀光客排著等入座，當回過神，自己已走到店門口。

▲路易士早餐吧餐點眾多。（圖／ichirochen）



看起來簡樸的「路易士早餐吧」，餐點眾多，有套餐也有單點，一時之間無法下定決心要點什麼。天人交戰一番後，最後在單子上寫下了7號套餐，畢竟「火腿芝士河粉」太吸引人，另外也加點了「薯餅總匯」。火腿芝士河粉吃起粉感不重，偏厚的軟Q河粉，加上熟度剛好的蛋和火腿，讓人一口接一口，很快就吃完了；大到要切分成兩份的薯餅總匯，薯餅偏泥狀，調味偏重，但不油膩，搭配的小黃瓜絲很脆，蛋也很加分。

│美食在哪裡│◎台北市萬華區中華路一段76巷29-1號

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