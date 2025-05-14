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李洙赫示範「禁慾系穿搭」！拆解教科書級範本快跟上

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▲▼ 。（圖／翻攝leesoohyuk＠IG）

▲李洙赫示範「禁慾系穿搭」！拆解教科書級範本快跟上 。（圖／翻攝leesoohyuk＠IG）

記者王威智／綜合報導

以冷冽氣質與獨特時尚感聞名的韓國男星李洙赫，14日在台北信義區貴婦百貨BELLAVITA，出席Dolce & Gabbana新店開幕活動。從他下飛機一身簡約卻細節講究的造型，完美演繹「禁慾系」穿搭風格，也為日漸火紅的「禁慾系」時尚注入最新注解。

2024年秋冬在時尚圈悄然吹起一股「禁慾系」穿搭風潮。這種風格並非字面上的禁慾，而是一種源自極簡主義的穿搭哲學，主張理性、克制與自我風格的展現，跳脫浮誇裝飾，轉而以質感與線條說話。

極簡不等於無趣　「禁慾系」展現理性美學
所謂「禁慾系」穿搭，是一種對繁雜時尚的反思與自我節制。風格上以白、米、灰、淺卡其、淺藍等低飽和色系為主調，減少視覺負擔，營造出清爽舒適卻不失品味的穿搭氛圍。常用材質多選擇棉、麻、莫代爾等天然布料，講究透氣性與肌膚觸感，同時展現一種質樸自然的內斂美感。

單品方面則主打寬鬆襯衫、無袖上衣、高腰直筒褲、素色洋裝等，搭配極簡配件如細鍊、帆布包或素色球鞋，展現一種「Less is more」的現代時尚態度。這樣的風格無需高調張揚，卻能流露出深層的自我修養與品味。

全方位穿搭法則　從辦公室到週末都適用
「禁慾系」的迷人之處，在於它不挑場合、不分性別，無論是上班、約會、旅遊皆能駕馭。例如夏日通勤可選擇白色亞麻襯衫搭配淺卡其短褲，腳踩淺色樂福鞋，乾淨又不失專業；週末出遊則可換上寬版素T與淺藍牛仔褲，再披一件針織罩衫，隨性中仍保有風格。

「禁慾系」與「老錢風」有何不同？
不少人將「禁慾系」與另一股同樣低調奢華的「老錢風」（Old Money Style）混為一談，事實上兩者雖同樣強調質感，卻各有底蘊。「禁慾系」更貼近當代極簡主義，追求理性節制、去除繁華，重視當下自我與生活美學；而「老錢風」則汲取自歐洲貴族傳統，透過絲質洋裝、羊毛大衣、格紋西裝等高級面料及歷史感設計，強調家族背景與永恆品味。

一場風格的革命　涼感、內斂、自律才最耐看
「禁慾系」是正在進行中的風格革命，這股風格的流行正呼應著現代人「去繁就簡」的生活態度，也反映出對過度炫耀與消費主義的反思。在資訊與物質爆炸的時代，人們反而開始重視自律、品質與寧靜感的內在力量。

若想在花俏艷麗的夏日穿搭中脫穎而出，「禁慾系」正是最具代表性的風格選擇。不追求取悅他人，只為忠於自己，正是這股清冷系美學最迷人的所在。

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