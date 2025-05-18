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《淮水竹亭》劉詩詩不只是古裝女神　私服最愛包款跟著她挑準沒錯

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

被封為古裝女神的劉詩詩，其實平時私下造型也是品味、美貌兼具，編輯更從中找到了她鍾愛的Celine包包，想找「Celine包包推薦」跟著劉詩詩的腳步準沒錯！

以《步步驚心》走紅的劉詩詩，曾演出多部古裝劇都非常受歡迎，特別適合古裝扮相的五官氣質，令她有了「古裝女神」的封號，2025年她以《淮水竹亭》再次獲得高度關注，古裝造型也美出新境界！然而劉詩詩不只是穿古裝好看，戲外的她可是充滿時尚影響力，她身為Celine全球品牌大使，不論是公開場合或是私下便曾多次背上Celine的包款，與她簡鍊颯氣的穿衣風格相輔相成，如果你在尋找Celine包包的話，就來參考劉詩詩的親身推薦吧！

劉詩詩Celine包包推薦

TEEN GARANCE柳條及天然牛皮革手袋

輕盈鏤空的柳條編織材質最適合夏日的氛圍，比起拉菲草更為硬挺，與皮革拼接起來則中和了輕鬆度假感，成為都市生活、職場與約會都適合的夏日包款！

Teen Celine Lulu柔軟粒面牛皮革手袋

Celine 2025新推出的Lulu系列手袋，以圓潤可愛的半月包型默默擄獲了大批少女的心，低調外觀僅有小小的燙金標誌以及拉鍊上的TRIOMPHE金屬，散發內斂的高級質感，與劉詩詩的氣場十分契合！

CAMILLE 16 SOFT光滑牛皮革小號手袋

CAMILLE 16 SOFT於2025年推出以來即受到明星們的愛戴，包括劉詩詩也不例外！延續16 soft系列的剪裁輪廓，改造為更具實用性的Hobo包型，中央的金屬扣環，則依然能讓人一眼看出屬於Celine的經典元素。

TEEN TRIOMPHE亮澤牛皮革手袋

Celine最具代表性的凱旋門TRIOMPHE手袋，即便過了多年仍然在Celine的必收榜單上屹立不搖，其中最最經典的黑金配色，是女孩們都夢寐以求的款式。

加碼推薦Celine帽款

TRIOMPHE棒球帽

像劉詩詩這樣的大明星，私下出門當然需要一頂棒球帽來提升隱私，她選擇的Celine棒球帽上頭有經典的TRIOMPHE LOGO刺繡，同款帽子提供非常多的色選，而劉詩詩的米灰色款式則特別凸顯溫柔氣質。

▲TRIOMPHE棒球帽，NT$20,500。

Celine Union水洗牛仔布漁夫帽

劉詩詩同款Celine漁夫帽可以在男裝區域中找到，水洗牛仔布料令每一頂帽子都有獨特的紋路，能為休閒的日常注入時尚感，也能成為懶得整理頭髮時的穿搭好幫手。

▲Celine Union水洗牛仔布漁夫帽，NT$22,000。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《淮水竹亭》劉詩詩「詩爺」迷人霸氣9件事！在劇組超受歡迎是「請吃飯的漂亮姐姐」

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, , 劉詩詩, CELINE, 淮水竹亭

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