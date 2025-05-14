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星巴克「盒玩小熊」超萌登場　集滿點數免費換

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記者蔡惠如／綜合報導

近期盒玩當道，星巴克也跟上風潮，推出以自家品牌人氣熊夥伴 Bearista 為主角的盲盒公仔。因應春夏季來臨，主題結合戶外活動與喝咖啡的意象，5 款排排站就像在進行一場悠閒的野餐活動，微笑的表情太萌 Q，只要集滿點數就能免費換。

▲星巴克盲盒公仔。（圖／業者提供）

▲星巴克推出盲盒公仔，每個都很療癒。（圖／業者提供）

星巴克於5／14起推出自家Bearista小熊盲盒公仔，可愛逗趣的表情讓人超療癒，5款造型結合咖啡與戶外活動元素，並以隨機盲盒形式發售，吸引喜愛收藏的 Gen Z 族群。消費者在活動期間內，購買大杯以上全品項飲料，即可獲得 1 點，集滿 6 點即可免費兌換「星巴克造型小熊」1個，或集滿 2 點以 180 元加購 1 個，盲盒公仔均為隨機提供，數量有限換完為止。

▲星巴克盲盒公仔。（圖／業者提供）

此外也同時上市夏季限定新品「蜜桃雙茶咖啡」，首度打破黑咖啡界線，推出融合洋甘菊茶與紅茶的花香，搭配杏桃醬和水蜜桃糖漿，再淋上星巴克經典濃縮咖啡的綜合飲品，帶來層次豐富的清新果香與濃郁咖啡韻味。

▲IKEA肉丸鑰匙圈。（圖／品牌提供）

▲IKEA肉丸鑰匙圈登場，出乎意外超療癒。（圖／品牌提供）

IKEA網紅角色無極限，近期推出「肉丸鑰匙圈」，小巧可愛的外型加上擬人化表情，整個太可愛。IKEA餐廳經典菜色的瑞典肉丸，不僅外觀仿真，連瑞典國旗也被神複製，超萌小物只送不賣，參加IKEA「集好丸」活動滿1200點就能帶回家。

IKEA即起至8／31推出「集好丸」活動，在活動期間內加入IKEA LINE官方帳號並升級為數位宜家卡會員，即可參與點數累積。無論是在線上或是門市消費，每消費1元可累積1點，集滿1,200點就能兌換限量肉丸鑰匙圈。

小小的圓滾滾肉丸加上可愛表情，還精心加入了迷你版的瑞典國旗細節，無論是掛在包包上、鑰匙串上，還是拿來拍照打卡都超療癒。

▲IKEA肉丸鑰匙圈。（圖／品牌提供）

除了肉丸鑰匙圈之外還有其他獎勵，集滿5,000點即可兌換100元家具家飾抵用券，讓消費者在選購心儀家具時輕鬆省荷包；累積滿1萬點還能免費品嘗12顆瑞典肉丸的餐點。業者表示，點數兌換後不會扣減，可以持續累積，只要點數達標就換限量贈品。

關鍵字：

星巴克, 限定小熊盲盒, 夏季新品, 瑞典肉丸, 集好丸

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