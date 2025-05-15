LE CREUSET致敬百年「流金火焰橘」絕美上桌　攜手W飯店打造限定菜單

▲LE CREUSET致敬品牌一百周年，推出以首個鍋具顏色為概念的升級版「流金火焰橘」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在全球廚具品牌中，LE CREUSET以其卓越的工藝與大膽的色彩設計聞名。為慶祝品牌成立百年，LE CREUSET在台推出百年限定的「流金火焰橘」（Flamme Dorée）系列，以品牌經典的「火焰橘」為靈感，融合金粉點綴，並首次搭載全新淡金鍋蓋頭，象徵品牌自1925年以來的創新精神與工藝傳承。

為一百周年誕生的「流金火焰橘」系列，以品牌推出的首款火焰橘為靈感，其火紅橙光靈感來自於鑄造過程中的熔鐵之色，是品牌最具代表性的經典色系之一。LE CREUSET在傳統基礎上進行現代演繹，透過在鍋具表面點綴閃耀的金粉，增添奪目光澤與層次感，展現承襲過去、開創未來的意象。全新淡金鍋蓋頭設計則呼應了品牌經典的三環LOGO，同時象徵鑄鐵在熔爐中的狀態，為鍋具增添一抹意象化質感。

「流金火焰橘」系列產品包括四款主力鍋具，適合煮飯的「萬用窈窕鑄鐵鍋」、適合燉煮多種料理的「典藏圓鐵鍋」、適合烹製整隻雞或魚的「典藏橢圓鐵鍋」，以及可用於無水料理或製作甜鹹派的「典藏淺底鐵鍋」，具有備受使用者青睞的導熱性能與持久耐用性之外，美麗的外型直接端上桌，就成為廚房與餐桌上的亮點。

為強化使用者體驗，LE CREUSET也與與執掌台北 W 飯店法式餐廳「Seasons by olivier e.」的星級主廚奧利維耶・埃爾澤Olivier Elzer及其團隊，打造期間限定的百周年主題菜單，將LE CREUSET鑄鐵鍋結合台灣在地食材與主廚於亞洲生活的靈感，打造6道創新而不失傳統的獨特風味。

限定菜單的6道料理包括開心果與波特紅酒凍平衡雞肝醬風味的細膩前菜、掀蓋瞬間香氣撲鼻的鹽烤鱸魚、搭配鬆軟布里歐吸取鮮美湯汁的白酒蛤蠣等，以及普羅旺斯燉菜與季節蕈菇燉飯2道蔬食，每一道皆以 LE CREUSET 經典鍋具烹調並直接上桌，展現鍋具與美食交融的魅力。

▲LE CREUSET 百周年菜單「西班牙式季節蕈菇燉飯」。

▲LE CREUSET 百周年菜單「普羅旺斯燉菜」。

限定菜單從即起至7／31期間的晚間餐期供應，活動期間前100位至Seasons by olivier e.法式餐廳用餐、點選百周年指定餐點並完成打卡的賓客，可獲得LE CREUSET精美小禮。

▲IKEA STOCKHOLM系列。（圖／品牌提供）

無獨有偶向經典致敬的，還有近期IKEA推出自1985年誕生的STOCKHOLM系列全新單品，從瑞典四季光影與自然景觀汲取靈感，融合北歐現代美學與職人手工藝，選用松木、藤編、手工吹製玻璃等天然材質，共有96款品項讓內行人低調入手。

STOCKHOLM 2025系列將自然元素與精湛工藝帶入客廳，展現北歐設計的溫潤質感。「STOCKHOLM 2025三人座沙發」採用瑞典松木結構，搭配天然乳膠與椰子纖維填充，為品牌首款無泡棉沙發，同系列咖啡桌以一體成形設計呈現流暢線條，原木桌腳與玻璃桌面組合營造溫暖通透感。





另一款「STOCKHOLM 2025雙人座沙發」則針對居家搭配高手推出，採用土耳其藍面料、獨立筒彈簧與冷塑泡棉設計，強調可貼合身形，系列中其他扶手椅與椅凳也具備多功能性，能適應不同的空間需求。





STOCKHOLM 2025餐桌與餐椅則是另一亮點，橡木搭配皮革椅墊，視覺先刷一波療癒力，上菜盤2件組採用霧面灰色半瓷，呈現質樸仿石面效果，還有36片手工吹製玻璃管搭配鍍黃銅的吊燈，進入夜晚時呈現溫馨典雅的光影效果。

▲深棕色餐椅則以實心櫸木框架與蒸汽彎曲工藝製成，展現北歐曲木設計的經典美學。

其他居家小物包括STOCKHOLM 2025花瓶，由玻璃工匠手工吹製，不規則造型與深淺不一的顏色使每個花瓶獨一無二；手工縫製的「STOCKHOLM 2025平織地毯」採用100%羊毛材質，色彩從冬日冷灰到春日綠意，呈現北歐四季變化；「STOCKHOLM 2025小蠟燭燭台」以透明厚玻璃呈現如冰塊般的外型，能折射溫暖燭光。