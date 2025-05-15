「人間芭比」全昭彌Somi即將來台！預告5／21現身台北101行程曝光

記者鮑璿安／台北報導

南韓歌手全昭彌Somi頂著一張混血神顏因此擁有「人間芭比」的封號，而高人氣的她即將在下周來台！受邀參加The North Face 台北 101 門市煥新開幕活動，預計在 5 月 21 日（星期三）下午現身店上，相信已經有不少粉絲等不及一睹女神風采了。





▲全昭彌Somi頂著一張混血神顏因此擁有「人間芭比」的封號，而高人氣的她即將在下周來台 。（圖／品牌提供）

據了解，Somi 預計於5月19日就會抵台，至少停留三天兩夜時間，並由貴賓通關入境，而且她來台行程十分低調保密到家，目前得知大約在 5 月 21 日當天下午14:30左右才會現身The North Face 台北 101 門市，出席以「From TAIPEI 101 to SUMMIT」為主題的開幕記者會，為這座結合戶外機能與時尚美學的新地標揭開華麗序幕。

Somi是不少人心目中的女神，以SOLO 女歌手的身份，透過多元風格與獨特魅力陸續推出多首膾炙人口的單曲，包含〈DUMB DUMB〉、〈Fast Forward〉、〈Ice Cream〉等熱門單曲，在 YouTube 上累積數千萬次點閱，人氣席捲全球。





▲李洙赫來台心情相當好 。（圖／記者黃克翔攝）

同時，韓星李洙赫也在近日來台，他擔任Dolce&Gabbana BELLAVITA 寶麗廣塲旗艦店開幕活動嘉賓，在記者會這天選擇深色系造型，身穿品牌標誌性設計的大劍領休閒西裝，展現他獨有一貫的奢華風格。