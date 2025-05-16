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膠原蛋白什麼時候喝？喝多久才有效？專家破解7大迷思

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記者李薇／台北報導　圖／Unsplash

許多愛美的女生都會在日常補充膠原蛋白，期待肌膚可以又嫩又Q彈，不過，對於這樣的美容保健飲品，卻充滿著很多疑問，網路上也有各種不同的說法。到底膠原蛋白要在什麼時間點喝效果最好？一次要喝多少？粉狀還是液狀的比較好？專家就針對膠原蛋白飲用的方式，一次做出詳盡的解析。

【膠原蛋白7大飲用迷思解析】

Q：膠原蛋白飲什麼時候喝最好？
 A：很多人會覺得早上起床空腹喝最好，但其實當下的腸胃尚未開始蠕動，喝下去之後不易吸收，建議可以在吃完飯之後喝，另外，晚上睡覺之前飲用，搭配身體晚間的自動修補機制，效果更好。

Q：一天到底要喝多少才夠呢？
 A：以飲用類型的膠原蛋白來說，一天一瓶就足夠了，喝到2瓶雖然補充得更多，但實際上無法達到1+1的2倍效果，所以一天一瓶會是最有效率的補充方式。

Q：粉狀的膠原蛋白好還是液狀的呢？
 A：粉狀與液狀以劑型而言，功效差異並不大，重點在於是否有相對應的複合配方，有些膠原蛋白粉為比較單一的成分，相對來說能夠提供的營養也比較少，建議可以選擇一些美顏的複方，全方位補充。

Q：想省錢，膠原蛋白一次喝半罐，剩下冰在冰箱。
 A：這樣是錯誤的方式，建議開封之後，就儘速喝完，以免營養成分接觸空氣之後，迅速流失。

Q：膠原蛋白的保存方式需要冰到冰箱嗎？
 A：建議放在常溫下、不要照射到太陽的地方，直接飲用即可。

Q：膠原蛋白要喝多久才能看見效果？
 A：如果之前都沒有喝過膠原蛋白的人，連續喝一周，在洗臉之後，通常摸臉就可以感覺得出來；但建議連續喝3個月最好，通常肌膚的更新機制約為28天一次循環，膠原蛋白飲品是從內在補充，因此，建議連續經過2、3次周期的循環之後，肌膚的改變會更有感。

Q：膠原蛋白到底要怎麼挑選？
 A：要選擇能夠真正可以被腸道吸收、作用在肌膚上的產品，另外，有品牌研究認證、值得信賴的品牌也是挑選的關鍵。

Tips：如果長期有便秘問題的女生，建議先從調理腸道健康開始進行，等便秘問題改善之後，再搭配膠原蛋白，以免無法被吸收。

關鍵字：

膠原蛋白, 保養, 美容

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