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膏狀面膜5大使用Tips　敷對方法效果更加乘

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記者李薇／台北報導　圖／onething_official IG

台灣女孩愛敷面膜，尤其是夏天肌膚容易乾燥缺水的天氣，吹冷氣時來敷一下，冰冰涼涼的超舒服，除了方便省事的片狀面膜，近年，無死角的膏狀面膜更是大勢單品，以下就分享5大使用祕訣，透過正確的方式與時機，讓保養效果加倍。

面膜。（圖／onething_official IG）

【膏狀面膜使用Tips】

1.厚度一定要夠的厚敷準則

膏狀面膜不像是片狀，需要塗抹在肌膚上才能達到效果，但厚度到底要多少才夠？建議要至少敷到看不到原生膚色的厚度，才會發會足夠的效果。

2.膏狀面膜清洗的時機

有些膏狀面膜需要沖洗，有些則是不需要，除了先了解產品的使用方式之外，也可以根據自己的膚質與狀態來選擇，第一，假如皮膚比較薄、敏弱的人，最好厚敷之後，就將面膜沖掉，尤其是淨化、微雕型的款式，短時間敷沒問題，但長時間很有可能造成肌膚的刺激。

面膜。（圖／onething_official IG）

3.膏狀面膜使用頻率

片狀的面膜可以天天敷，但膏狀面膜的覆蓋力更服貼，因此，建議一周兩次就好。

4.曬後膏狀面膜的挑選

曬後的肌膚比較敏感，所以面膜產品在挑選上，建議選擇成分最好是純保濕，而且越單純越好，千萬不要使用含有酸類或是美白成分的單品，因為效果較強，很容易引發肌膚刺激。

5.膏狀面膜薄厚敷的使用時機

若是要出席重大場合，建議可以做一周一次的厚敷，或是連續厚敷3天，但若是一般的日子，簡單薄敷，也可以達到保濕滋潤的效果。

關鍵字：

面膜, 膏狀面膜, 保養, 保濕

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