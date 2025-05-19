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星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天小確幸喝到520

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▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲星巴克今明兩天大杯以上買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

本周迎接甜蜜520，星巴克也推出大杯以上好友分享優惠，且從今（5／19）就開始連續兩天，優惠品項幾乎囊括所有現做飲品，讓上班族開啟一周元氣，明天520也別忘記展現一下心意吧。路易莎5月持續推出上午11點黑卡會員可享咖啡第二杯半價，伯朗咖啡館也推會員周一美式、每日咖啡買一送一優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

星巴克5／19、5／20連續兩天推出「大聲說 我愛你/ 好友分享日」，優惠期間從上午11點至晚上8點，消費者至店購買購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項不包括不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，另不適用車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。無提供優惠門市請看文後列表。

▲星巴克買一送一,伯朗咖啡。（圖／翻攝伯朗咖啡館官方粉絲頁）

伯朗咖啡館5月底前，每周一持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

▲星巴克買一送一,路易莎。（圖／路易莎提供）

路易莎則針對自家黑卡會員，5月底前推出黑卡上午11點前第二杯大杯咖啡5折促銷，此外特定咖啡超越精品系列「衣索比亞谷吉百香水洗」，也祭出原價150元，特價105元優惠。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 路易莎

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