日本長紅「雀巢濃縮咖啡液」限時登台　伯朗ONE BREW冰咖啡一秒做

記者蔡惠如／綜合報導

隨著氣溫攀升，冰咖啡成了夏日消暑必備，隨手就能沖泡的便攜咖啡液與咖啡球，更是忙碌現代人的救星。雀巢與伯朗咖啡雙雙推出全新夏季「咖啡液」系列，膠囊外型輕鬆好帶，一秒就能端上冰咖啡，加在冰淇淋上立刻變療癒甜點「阿法奇朵」，讓你輕鬆在家或辦公室輕鬆享受。

▲雀巢、金車今夏不約而同推出咖啡球產品搶市，「雀巢超濃萃咖啡液」單包售價99元，每包7顆，平均1顆14.4元。（圖／各品牌提供）

在日本長期熱銷的雀巢「超濃萃咖啡液」，主打14倍濃縮特色，受到想要快速享受冰咖啡的消費者，加入冰水、冰牛奶還是氣泡水，都能快速沖泡出一杯自己喜愛的咖啡，提供無糖黑咖啡，還有焦糖與香草3種風味，獨立包裝攜帶便利，並可常溫保存，將咖啡液淋在冰淇淋上，就是一杯療癒的「阿法奇朵」。

▲「雀巢冰溶美式咖啡」單罐80公克，售價209元。

▲「香檸美式咖啡」售價198元。

雀巢表示，今夏另同步推出「冰溶美式咖啡」與「香檸美式咖啡」限定新品。前者採用冰晶冷凍製法，咖啡粉能快速在冰水中溶解，適合打造即時冰咖啡；而後者則使用台灣在地純正檸檬果汁粉，帶來酸甜爽口的清涼風味。這兩款新品預計5月底開始於各大通路陸續上架。

▲伯朗咖啡推出全新ONE BREW易搖咖啡球-無糖濃萃黑咖啡，每顆25ml，每盒10顆，售價170元。

伯朗咖啡則以全新「ONE BREW易搖咖啡球」搶攻市場，強調便攜與多樣化調飲選擇。每顆25ml的獨立包裝設計，不僅輕巧方便攜帶，還能依個人口味自由調整濃淡，從單純的冰黑咖啡、熱拿鐵，到加入檸檬汁製作的西西里風味咖啡，阿法奇朵當然也能輕鬆做！

品牌表示「ONE BREW易搖咖啡球」以100%原豆萃取，經由小批量生產與四次品質檢驗，確保咖啡液的純粹與醇厚，每盒10顆，建議售價170元，目前已於各通路陸續上架。