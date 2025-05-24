越長大越享受一個人的獨處！Me Time不只保養　香氛讓宅在家更有儀式感

▲獨處不是寂寞，而是一種和自己好好相處的方式。（圖／取自liveglenwood IG）

圖文／CTWANT

你有沒有發現，年紀越長，越喜歡安靜地待在家？不是因為不合群，而是終於明白：獨處不是寂寞，而是一種和自己好好相處的方式。

心理學上說，宅是一種「自我保護機制」，當外界太吵、太煩，心靈會自動尋找安全港，而我們的家，就是那個讓人卸下防備、放鬆呼吸的地方。

▲家是讓人卸下防備、放鬆呼吸的地方。（圖／取自liveglenwood IG）

不少人喜歡在晚上點一顆香氛蠟燭，讓整個空間慢慢靜下來，香氣有時候真的比語言更懂得安撫情緒，一點木質調、一點花香，就能讓原本混亂的思緒慢慢歸位。尤其近年來，香氛的使用也從嗅覺延伸到觸覺，VOÔDÔOMÔI好魔「高級按摩香水蠟燭」正是這樣的存在，不只是「點來聞」，更是一場五感體驗的儀式。

▲VOÔDÔOMÔI好魔高級按摩香水蠟燭／2,080元，凡於5／31前預購，可享優惠價1,580元，並加贈專屬金勺乙支。（圖／吳雅鈴攝）

它以低溫植物油為基底，蠟燭點燃後會融化成溫潤精油，可用附贈的金勺撈起來直接塗抹於肌膚，變成一種獨特的「香氣按摩」，有別於一般蠟燭只負責香氛氛圍，好魔蠟燭則像是一位溫柔的調香師＋芳療師，一邊療癒心情，一邊舒緩肌肉緊繃；六款香調從沉穩木質、溫柔花香到清新果香，各自承載不同情緒狀態，每一款都像是為生活的某個片刻準備的專屬氣味。

▲將融化後的溫潤精油輕輕塗抹於肌膚上，以香氛儀式力呵護身體的每個部位。（圖／吳雅鈴攝）

說到宅在家的Me Time時光，也有女孩會把「保養」當成一種方法！Dolce&Gabbana Beauty新上市的親膚系保養系列，正好回應了這樣的日常需求。這系列的質地非常貼膚，以義大利天然成分萃取，搭配玻尿酸、神經醯胺與菸鹼醯胺三重修護成分，讓保濕、提亮、彈潤在每次保養的片刻中自然完成，從化妝水、精華到乳霜的每一層觸感，都像是在對肌膚說「你可以慢下來了」，不需多餘力氣就能讓肌膚看起來柔軟、穩定、有光澤。

▲Dolce&Gabbana Beauty親膚系保養系列，正在忠孝SOGO舉辦「Glow-Bounce JUICE BAR義式粉嫩發光吧」快閃活動，現場不僅可以試用到所有產品，還有超讚的打卡禮、消費禮可以拿喔。（圖／吳雅鈴攝）

▲日常保養儀式必備的玻尿酸賦活保濕露、菸鹼醯胺勻亮新生水精華、神經醯胺透亮修護彈力霜，漂亮的裸粉色瓶身x極致親膚的舒適感受，每天用它們來奢寵肌膚，實在太享受了。（圖／吳雅鈴攝）

延伸到唇部與眼周，Dolce&Gabbana Beauty也貼心設計了蔓越莓粉砂去角質修護唇霜與咖啡因抗眼袋緊緻眼膜，唇霜結合莓果油與天然果蠟，質地綿密柔潤，不僅能去除唇部角質、滋潤唇紋，用後還會有一種「柔焦打光」的滑嫩感；而眼膜則添加咖啡因與腺苷，幫助眼周快速消水腫、提亮眼神，對長時間用眼或晚睡的人來說，這兩款產品是日常補償疲憊感的小儀式，也能讓Me Time更有細節感。

▲蔓越莓粉砂去角質修護唇霜和咖啡因抗眼袋緊緻眼膜，用過的人都說效果無敵好。（圖／吳雅鈴攝）

洗頭這件事，對很多人來說早就不只是清潔，更像是一種讓身心放空、重啟的儀式！尤其染燙後的受損髮質難照顧，挑選洗護產品時也就更講究，THE MORNING AFTER的「荒杉木保濕修護系列」便是為此而生，特別添加復活藻醣這種天然來源的修護成分，能深入滋養、鎖水、修復受損髮絲，即使是細軟或乾澀髮質，也能洗出柔順蓬鬆、不黏膩的狀態。

▲專為染燙受損髮質設計的THE MORNING AFTER荒杉木保濕修護系列，強調自然修護、不厚重不黏膩的使用感。（圖／吳雅鈴攝）

最令人著迷的是那淡淡的木質香氣，清爽中帶點花香，不張揚卻讓人記得，洗完吹乾後，就像幫髮絲穿上一層剛剛好的香氛外衣，整個人不需要多說話，也能留下好印象，在這個什麼都快的時代裡，慢慢洗頭、感受香氣、修護髮絲，本身就是一種難得的溫柔。

▲系列中的荒杉木瞬澤精華乳，可說是明星產品No.1！可乾濕兩用，為髮絲提供即時保濕與滋養，幾個月就默默熱銷近萬瓶，很值得入手。（圖／吳雅鈴攝）

也有人習慣在洗澡的時候，給自己一點「放空的餘裕」，尤其夏天悶熱，一場清爽的沐浴就像是對身體和情緒的雙重刷新！Melvita的「粉紅胡椒美體沐浴露」，就很適合用來開啟這種居家療癒儀式，它的靈感來自歐美流行的冰浴療法，添加粉紅胡椒果油與天然薄荷精華，洗起來有種剛剛好的涼感，不會刺激卻能瞬間醒膚，特別適合晨間提神或運動後放鬆；搭配上淡淡柑橘花果香，連洗完澡那一刻留在肌膚上的香氣都很有存在感，舒服得像剛離開SPA房。

▲Melvita粉紅胡椒美體沐浴露200ml／780元，植物性潔淨配方親膚溫和不刺激，讓每天的洗澡都是緊緻保養的完美啟動。（圖／品牌提供）

而那種宅在家也能被好好寵愛的感覺，最近還多了一樣小確幸：VOÔDÔOMÔI × SEASON Artisan Pâtissier推出的聯名香氛甜點禮盒，這系列根本是懂生活的女生專屬定番，除了每一口都像藝術品的甜點，禮盒裡還貼心地放入一條「好魔護手霜」，從香氣、口感到觸感，一次滿足三種感官療癒。想像一下，一個人窩在沙發上，拆開禮盒、輕抹護手霜、慢慢品嚐甜點，誰說幸福一定要有人陪？能好好對待自己，就已經是最浪漫的約會。

▲VOÔDÔOMÔI × SEASON Artisan Pâtissier聯名香氛甜點禮盒／1,180元，內含好魔喚醒高級香水護手霜乙條（玫瑰、青檸或桂花三選一）＋迷你滿爆水果焦糖磅蛋糕乙份。（圖／吳雅鈴攝）

有時候，選擇獨處，不是抗拒世界，而是學會把心收回來，照顧那個被日常消磨的自己。宅，不代表拒絕社交，而是給自己一次喘息的機會；一個人的日常，也可以很滿、很香、很舒服。

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