《你的味道》開播空降排行榜冠軍！高旻示演難搞主廚　曾靠芭蕾狂瘦14kg

▲高旻示。（圖／取自gominsi IG）

圖文／CTWANT

韓劇《你的味道》開播兩集空降Netflix排行TOP1！美食結合喜劇元素加上豪華演員陣容受到大眾喜愛，劇情描述男主人公是經營著首爾最頂級的精緻餐飲，卻對「味道」毫不關心的大型食品企業接班人韓范宇（姜河那飾），女主人公是在鄉下經營著一家連招牌都沒有的獨桌餐廳並且對「味道」痴迷的廚師慕妍珠（高旻示飾），對美食有著截然不同的背景與理念的兩個人在美食之城全州經營一家小餐館，一同成長並相愛的故事。

女主角高旻示先前因《無聲蛙鳴》入圍百想藝術最佳女主角，也讓人看到她自然不造作並具有爆發力的演技，這回在《你的味道》中演出愛美食成痴的難搞廚師依舊獲得高評價，除了演技精湛外，高旻示也擁有絕佳好身材，趕快來看看她的減肥方法都有哪些。

▲韓劇《你的味道》由姜河那、高旻示主演。（圖／Netflix提供）



《你的味道》高旻示減肥方法：芭蕾舞瘦身奇蹟！七個月甩肉14公斤

當時為了完美詮釋《Sweet Home》中芭蕾舞者的角色，高旻示曾苦練芭蕾舞長達七個月，期間成功瘦身14公斤！別以為芭蕾只是優雅的舞蹈，實際上需要大量核心肌群的穩定與力量，能有效燃脂並雕塑體態。她更將芭蕾結合瑜伽與皮拉提斯訓練，不僅體重下降，身形也變得更加挺拔有線條，整體氣質大升級！

▲高旻示曾苦練芭蕾舞長達七個月。（圖／取自gominsi IG，下同）



《你的味道》高旻示減肥方法：為戲再瘦3公斤，游泳幫她突破平台期

原本已經擁有人人稱羨的身材，但為了之前《無聲蛙鳴》中財閥千金的角色，她再次調整體態，選擇透過游泳來突破瘦身停滯期。游泳是一項全身性運動，不僅燃脂效率高，對塑形也很有幫助。短時間內她又減下3公斤，來到人生最輕的43公斤，狀態堪稱巔峰。

《你的味道》高旻示減肥方法：熱愛爬山運動

爬山屬於中高強度的有氧運動，每小時可以燃燒約400～600大卡，取決於爬坡的難易度與速度。比起一般快走或慢跑，爬山時會動用更多肌群，能讓身體進入高效燃脂狀態。長時間的上坡路段能強化大腿、臀部、小腿肌肉，不只幫助腿部線條變得緊實，還能有效預防肌肉鬆弛與水腫。搭配下坡的核心穩定力訓練，整體身形也會越來越勻稱。

《你的味道》高旻示減肥方法：控制飲食也關鍵，靠低碳高蛋白維持體態

除了運動，高旻示在飲食上也毫不馬虎。她的瘦身餐以「低碳、高蛋白」為原則，避免高熱量與精緻澱粉的攝取，吃得清爽又有飽足感。

早餐：水煮蛋＋無糖優格＋當季水果

午餐：雞胸肉或魚肉，佐橄欖油、檸檬汁等輕調味

晚餐：蔬菜沙拉或清爽湯品，若餓了會加點地瓜或少量麥片

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