人生下半場還要適應努力與現實的落差？規劃比起盲目前行更重要

文／林桂枝 圖／幸福文化、達志示意圖

一個月過去了二十多天，一年就這樣過去了一個月；這個月過去了，剩下的日子很快又會去得無影無蹤。來不及回頭看看，一生就這樣倏然而去了。

如果你今年三四十歲，不知不覺之間，你已經步入人生的下半場。

這下半場該怎樣安排，值得停下來好好思考一下。

從目前的所在地到達目標，我們不可能看清前路，因為地球的曲度不會讓我們看到遠方的終點。道路常被雲霧遮蔽，有時候山重水複，有時候柳暗花明。

前路的不確定性就像一個小孩會煞有其事地對你說：「我知道之後會發生什麼事情。」而當你認真地問他，他會說：「我不能告訴你。」事情發生之後，這小孩又會狡黠地來一句：「你看，我早知道會發生這樣的事。」話音未落，一溜煙跑得無影無蹤。

如此，我們只好朝著看不見目標的方向不斷前行，做好眼前的事。在人生的下半場，還要不斷適應現實與預想的落差，做好不如所願的準備。

假如努力了，結果卻不如自己心中所想，不要灰心。一名出色的弓箭手在射箭的時候會遇到無數不可預見的因素影響結果。只要自己做好該做的，把箭射出去，便已足夠。

不要回首過去，也不必寄望未來，集中精力做好眼前的每一件事。過去已經消逝，未來在你的處境之外。一天天過去是一年，一年年過去是一生。

今天你怎樣過，這一生你就怎樣過了。

