fb ig video ETtoday search mobile

人生下半場還要適應努力與現實的落差？規劃比起盲目前行更重要

>

人生。（圖／達志示意圖）

文／林桂枝　圖／幸福文化、達志示意圖

一個月過去了二十多天，一年就這樣過去了一個月；這個月過去了，剩下的日子很快又會去得無影無蹤。來不及回頭看看，一生就這樣倏然而去了。

如果你今年三四十歲，不知不覺之間，你已經步入人生的下半場。

這下半場該怎樣安排，值得停下來好好思考一下。

從目前的所在地到達目標，我們不可能看清前路，因為地球的曲度不會讓我們看到遠方的終點。道路常被雲霧遮蔽，有時候山重水複，有時候柳暗花明。

人生。（圖／達志示意圖）

前路的不確定性就像一個小孩會煞有其事地對你說：「我知道之後會發生什麼事情。」而當你認真地問他，他會說：「我不能告訴你。」事情發生之後，這小孩又會狡黠地來一句：「你看，我早知道會發生這樣的事。」話音未落，一溜煙跑得無影無蹤。

如此，我們只好朝著看不見目標的方向不斷前行，做好眼前的事。在人生的下半場，還要不斷適應現實與預想的落差，做好不如所願的準備。

假如努力了，結果卻不如自己心中所想，不要灰心。一名出色的弓箭手在射箭的時候會遇到無數不可預見的因素影響結果。只要自己做好該做的，把箭射出去，便已足夠。

不要回首過去，也不必寄望未來，集中精力做好眼前的每一件事。過去已經消逝，未來在你的處境之外。一天天過去是一年，一年年過去是一生。

今天你怎樣過，這一生你就怎樣過了。

林桂枝,不慌不忙,幸福文化。（圖／幸福文化、達志示意圖）

書名：《不慌不忙》

作者：林桂枝

簡歷：奧美前首席文案總監、知名廣告創意人。走過節奏快速刺激且殘酷的工作歷程，她曾經困於工作，無暇好好生活，但在做為自雇者重新看待工作之後，她用自己的經歷破除破除內耗、焦慮的人生，給同樣不安定的你，養成內核穩定的力量。

出版社：幸福文化

關鍵字：

林桂枝, 不慌不忙, 幸福文化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

最難存到錢「物質第一」星座Top 3 ！寧可精緻窮也不放棄高品質生活

最難存到錢「物質第一」星座Top 3 ！寧可精緻窮也不放棄高品質生活

舒淇抵達坎城鬆弛感私服引熱議！「拎29萬BV編織包」藏不住女神仙氣

舒淇抵達坎城鬆弛感私服引熱議！「拎29萬BV編織包」藏不住女神仙氣

「超易怒」難控制情緒星座Top 3！第一名變臉超快不怕得罪人

「超易怒」難控制情緒星座Top 3！第一名變臉超快不怕得罪人

下顎線怎麼練？每天3分鐘連做7天立刻有感　零成本瘦臉法懶人輕鬆入門 安格斯12星座一周運勢5／19-5／25　牡羊自帶高光、摩羯當心家人介入感情 沒苦硬吃的三大星座！TOP 1高標準、愛挑剔　愛把簡單的事變複雜 高允貞又美又會演！零贅肉身材靠日常3個習慣　小腹、厚背肉瘦一圈 愛馬仕珍奶吊飾好可愛！petit h台中展　逾334萬元河馬懶骨頭腳掌很貴氣 劉宇寧《折腰》7金句：雖然我處於弱勢，但也絕不能聽天由命 不花錢也能有幸福感的5撇步　2分鐘內改變壞心情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面