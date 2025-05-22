從《未生》到《我的新創時代》　看見韓劇中的職場人生奮鬥史

文／人物誌

正所謂「職場如戰場」，良好的競爭關係能促使公司及員工成長，但內部的惡性競爭，往往讓工作環境變得更為糟糕，尤其在高工時的台、日、韓，更能體會其中艱辛。正因如此，許多刻畫辦公室鬥爭的劇集接連推出，堪稱經典的《半澤直樹》、《派遣女王》都是資深劇迷的青春回憶。

在韓劇中，甚至將甜寵情節結合此題材，推出許多新型態的現代都會愛情劇集，像是《金秘書為何那樣》、《社內相親》等知名韓劇。不過，這篇文章暫不提到上述劇集，而是以《未生》、《Start-Up：我的新創時代》，劇情相較認真的高人氣職場韓劇，一同窺探辦公室一言難盡的秘辛。

▲《未生》被譽為「必看職場生存劇」。（圖／tvN，下同）

《未生》：上班族必看職場生存劇，刻劃企業體制、階層的競爭關

由《魷魚遊戲2》任時完、《超「人」氣動物園》姜素拉主演，劇情改編自尹胎鎬的同名人氣網漫，講述僅有高中學歷的張克萊（任時完飾），因放棄圍棋夢而尋覓人生的新出路，歷經千辛萬苦，終於進入貿易公司「One International」並成為實習生。曾為「棋士」的克萊過往總是單打獨鬥，這次與來自不同背景的菜鳥們展開職場新生活，克萊對企業文化全然不知，要如何從一張白紙成為獨當一面的員工？

《未生》被譽為「必看職場生存劇」，描述主角在理想與現實的拉扯中，學習新的生存之道，也刻劃企業完善制度下的階層現實，像是上級與下級的溝通存在鴻溝、內部的激烈競爭導致有害公司的惡性競爭；此外，劇集透過克萊的勢單力薄，呈現關係人脈與政治手腕，遠比個人能力重要的歪風，相信不少劇迷也對此深感共鳴。

《未生》以細膩筆觸呈現真實職場百態，以及小人物在企業叢林的奮鬥，導演金元錫更是以本劇，奪得第51屆百想藝術大賞「導演賞」。

《Start-Up：我的新創時代》：即便有再高的技術，仍是需要商業模式才能運營

由《德魯納酒店》吳忠煥導演、《無人島的 DIVA》朴惠蓮編劇攜手打造，講述夢想成為「韓版賈伯斯」的徐達美（裴秀智飾），為了早日賺錢而選擇不念大學，並在創業過程中遇見兒時筆友南道山（南柱赫飾）、投資人韓志平（金宣虎飾）。劇集以韓國虛構的創業培育機構「Sandbox」為背景，對於未來滿懷憧憬的年輕人們，一同挑戰新創產業的艱辛，而三人的感情糾葛，也是本劇一大看點。

《Start-Up：我的新創時代》中，徐達美象徵了沒有好學歷，也能有理想與改變現狀的能力，但前提是能撐過夢想路途上的磕磕碰碰。劇集用浪漫情節包裝艱澀的創業辛酸史，其中關於股份分配、人事安排、公司經營策略的紛爭，均真切反映現代新創產業的遭遇、困境，尤其起初公司產品雖好，但卻無考量用戶需求與現實，突顯創業者的角色、公司的經營理念，均深深影響企業的興亡或衰敗。

從小職員的辦公室奮鬥史，到新創公司的舉步維艱，劇集描繪的不只是人與人的勾心鬥角，更包含逐夢時全力以赴的閃亮模樣，是獻給因工作而遍體鱗的大人，最為真摯的現代寓言。

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