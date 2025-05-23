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小煜用跑步增進夫妻感情　踩HOKA跑鞋「許願出童鞋」全家一起動

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記者鮑璿安／台北報導

跑鞋品牌HOKA正式插旗大巨蛋商圈，今（23日）迎來全台最大且同步全球店裝的全新「HOKA 遠東 Garden City門市」，並請到小煜（楊奇煜）搶先示範經典鞋履CLIFTON 10，而且愛運動他，每周都會於陽明山周邊跑山2至3次，他說：「現在會跟老婆在日落的時候跑步，一起增進感情。」

▲楊奇煜出席HOKA大巨蛋門市開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊奇煜出席HOKA大巨蛋門市開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊奇煜出席HOKA大巨蛋門市開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

小煜此次身穿HOKA主打服飾AIROLITE 運動短袖搭配GLIDE 短褲，十足的運動風格，他大讚品牌鞋履輕巧的特性，「收到公關品的時候以為是空盒子！」他坦言因曾經受過傷，對於鞋款的選擇格外謹慎，復健過程中被朋友推坑HOKA鞋款後便一試成主顧，實著CLIFTON 10的他也分享腳感，認為跑起來最大的感受在於緩震提升及包覆感，小煜也順道許願，希望品牌能夠出童鞋單品，才可以全家一起運動。

▲楊奇煜出席HOKA大巨蛋門市開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊奇煜搶先示範經典鞋履CLIFTON 10。（圖／記者林敬旻攝）

HOKA遠東Garden City門市展開主題跑聚、跑鞋體驗及專業訓練課程等活動，特別於店內設置「跑者互動區」，除了備有供跑者寄放物品的置物櫃，也於牆面呈現HRC的跑聚行事曆、訓練課程及菜單。這回也在店內販售CRACKED GEODE冰藍礦石系列限定單品，涵蓋標誌性BONDI 9、CLIFTON 10水晶藍。同樣引進最新型「3D足測機」，只需30秒就可獲得完整足型分析結果，再搭配個人運動需求推薦專屬的命定鞋款。

▲▼ hoka 。（圖／品牌提供）

▲▼ hoka 。（圖／品牌提供）

▲▼ hoka 。（圖／品牌提供）

▲HOKA遠東Garden City門市展開主題跑聚、跑鞋體驗及專業訓練課程等活動，並帶來獨賣冰藍礦石系列限定單品 。（圖／品牌提供）

同場加映

「NB RUN運動體驗店」店內空間劃分為「跑步」、「室內運動」與「專業運動」三大訓練主題，除了專業跑鞋、流行鞋履之外，同時也擁有全台最齊全的NB運動機能服飾，店內也採取限量模式販售品牌大使大谷翔平聯名鞋款「 Ohtani 1系列釘鞋 & 訓練鞋」，Ohtani 1釘鞋款採用一體成型的CPU鞋面，提供穩定性與舒適感，搭配 FuelCell 科技中底，帶來出色回彈與推進力。眾多跑者喜愛的Fresh Foam X 1080v14，以輕巧舒適腳感而走紅，採用升級版 Fresh Foam X 中底科技，搭配鮮明色調，輕鬆融入盛夏時光；專為「 TCS 倫敦馬拉松」特別設計的頂級賽事鞋FuelCell SuperComp Elite v4也能夠入手，雙層 PEBA FuelCell中底幫助跑者踏出卓越步伐。

▲運動。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

▲「NB RUN運動體驗店」店內空間劃分為「跑步」、「室內運動」與「專業運動」三大訓練主題。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

▲大谷翔平系列Ohtani 1 釘鞋。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

▲Fresh Foam X 1080v14新色。（圖／品牌提供）

關鍵字：

運動, HOKA, 小煜, 開幕, 跑鞋

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