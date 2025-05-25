Coach x Snoopy超熱門包款登場！TABBY變史努比童趣漫畫、人物吊飾必收

記者鮑璿安／綜合報導

今年2025年迎來經典漫畫史努比《Peanuts》75周年，聯名也鋪天蓋地而來，讓時尚迷欣喜的Coach x Snoopy終於正式登場，打造出一系列超可愛的包款配件單品！像是矚目的包型TABBY 、CASSIE 、CARGO、WILLOW 等都在列，千萬不能夠錯過，目前已經在台灣正式開賣。





▲Coach x Snoopy超熱門包登場，以 Charlie Brown 和朋友們為主的特別系列來紀念 Peanuts 75 周年 。（圖／品牌官網）



2022年《Peanuts》與Coach的合作就廣受好評，而今年正式迎來全新系列，以 Charlie Brown 和朋友們為主的特別系列來紀念 Peanuts 75 周年，打造多款全新聯名手提包、肩背包、水桶包等品項，而且包身的圖騰設計可以說是超有誠意，分別以印花和刺繡手法，詮釋出《Peanuts》人物們的可愛意向，像插畫畫布一樣展開，筆觸畫風都非常還原本身，感受到濃濃的復古美式風格。

經典 Signature 塗層帆布印花也遇上漫畫主角排排站，變成了可愛的WILLOW 24 印花托特手袋；近年來火紅的TABBY包，從前到後有印上了如同鉛筆插畫的可愛印花，都是讓人心動的款式。這次也帶來了服飾、背心、鞋履甚至是吊飾單品，提供粉絲們一次入手滿滿的史努比圖案。





▲ Coach x Snoopy服飾背心以及吊飾。（圖／品牌官網）

同時，CHARLES & KEITH x YVMIN「熟透的果子」聯名系列，囊括一款包袋、一雙涼鞋與五款可拆式吊飾，帶給大家滿滿的夏日活潑感，將清新色調、藤蔓元素、水果意象結合精緻工藝，主打包款Ally 藤蔓抓皺包，在包身融入了蔓藤般的網狀造型，再加上可愛飽滿的草莓與葡萄果實，超有童趣氛圍。而藤蔓繞踝涼鞋以低跟綁帶設計，悄悄拉伸雙腿比例，更顯消暑氣息。





▲CHARLES & KEITH x YVMIN「熟透的果子」聯名系列，囊括一款包袋、一雙涼鞋與五款可拆式吊飾。（圖／品牌提供）