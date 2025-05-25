肖戰《藏海傳》10台詞：這世上最厲害的事，是用真話實話來騙人

記者鮑璿安／綜合報導

大陸男神肖戰主演的《藏海傳》上線就引發熱議，由鄭曉龍擔任總導演，該劇講述了藏海一生的故事，原是大雍朝欽天監監正蒯鐸之子「稚奴」，年幼時候就經歷家族滅門，讓他擁有比凡人更加內斂聰慧的心性，一路隱忍成長、決心復仇。而當中的金句台詞也不少，一起來看看。





▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》。（圖／Disney+提供，以下同）

1. 謠言嘛，一陣風不就過去了，風會過去，但事不會，流言會留在人們的心裡，傳著傳著人們就會忘記，在哪兒聽到這些消息，最後都信以為真了。



2. 欲加之罪何患無辭，要毀掉一個女人，破壞她的貞潔，是千百年來最行之有效的辦法。



3. 我要把心封得更緊更密，一絲風都透不進來，對任何人都不動真情。



4. 我叫藏海，從今以後這世上，沒有人叫稚奴了。



5. 總有一天你會明白，這世上最厲害的事，是用真話實話來騙人。



6. 一個人太有作為，就會成為另外一些人的眼中釘肉中刺，遭人忌憚。



7. 我什麼手腳都沒動，就是我命不該絕。



8. 如果事事都指望後人，那後人的日子，只會一天不如一天，我們還有何臉面，立於天地之間。



9. 藏海的身世並無蹊蹺，太幹淨了，公公要查的人，就不能是清白的。



10.無聊的時候，就數數亭中的磚瓦，地上有多少塊磚呢？三千三百八十一塊。