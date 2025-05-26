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這間觀光工廠超瘋！實驗衣×DIY保養太好玩　從實驗室直送妳的臉

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▲這間觀光工廠超瘋！實驗衣×DIY保養太好玩，從實驗室直送妳的臉 。（圖／自然美提供）

時尚中心／綜合報導

自己的顏值自己顧，自己的保養品現在也能自己做！位在新北市深坑的「自然美生技觀光工廠」近期悄悄開幕，不只是全台第一家結合美容SPA主題的觀光工廠，更顛覆大家對保養的想像。走進這座結合「保養科技 × 美學體驗」的新空間，遊客不只能參觀保養品怎麼製作，還能穿上實驗衣親手做面膜、調精油、縫香包，把保養變成一場趣味十足的感官冒險。

這座觀光工廠不僅是自然美50週年轉型代表作，也獲經濟部正式認證為觀光工廠，更是新北市首座以美妝保養為主題的場域。廠區以「美學、科學、感官」三位一體設計，將冷冰冰的製程知識轉化為親民互動體驗。不只是愛美女性的最愛，也適合親子出遊、姐妹打卡、甚至企業團體參訪。

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▲自己的顏值自己顧，來新北深坑「自然美觀光工廠」穿實驗衣做面膜、調精油，親手打造專屬保養體驗 。（圖／自然美提供）

自然美創辦人蔡燕萍博士自1972年起深耕天然保養與生技健康，品牌始終秉持「自然就是美」的理念，結合東森集團資源與AI科技導入，積極推動美容產業數位轉型。這座觀光工廠的誕生，不只是體驗式行銷的開端，也代表自然美布局亞洲市場的決心。

整體空間佔地749坪，設有文化展陳區、製程參觀區、簡報室、DIY教室與產品展售區。民眾可近距離參觀GMP規格的生產環境，從幹細胞實驗室、發酵萃取區到成分檢測過程一覽無遺，導入醫美等級設備，讓品質與專業看得見。

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▲自然美創辦人蔡燕萍博士以「自然就是美」為理念，結合AI科技打造新北深坑749坪觀光工廠，讓民眾近距離體驗醫美級保養品製程與DIY互動 。（圖／自然美提供）

現場還設有品牌故事牆與保養成分的科學解說區，透過互動裝置與嗅覺、觸覺的沉浸式設計，讓參觀者理解保養品背後的專業科學與文化底蘊。

最吸睛的，莫過於三款人氣DIY課程：「逆轉時光面膜DIY」、「精油香氛DIY」與「隨身香包手作」，每堂課只要200元，適合親子同樂，也很適合姊妹淘相揪一起來玩，從動手實作到芳療知識，全程充滿趣味與療癒感。

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▲現場透過互動沉浸體驗與200元起的DIY課程，讓親子與姊妹淘輕鬆玩出專業保養與療癒樂趣 。（圖／自然美提供）

自然美近年屢獲國內外大獎肯定，包括新北企業精典獎、國家品牌玉山獎、APEA亞太傑出企業獎、Monde Selection世界品質評鑑大賞、Global Green Beauty Awards全球綠色美容大獎等。如今打造觀光工廠，更是品牌價值與專業實力的延伸。

自然美表示，未來將以「AI科技 × 美業 × 大健康」為長期願景，透過觀光工廠推廣天然保養與美妝科學，邀請消費者走進深坑，共同感受自然美的保養美學與健康理念。

關鍵字：

自然美, 觀光工廠, 新北景點, 深坑旅遊, 親子景點, DIY體驗, 美容保養, 實驗衣體驗, 姐妹旅行, 保養品製程

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