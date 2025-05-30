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用3部淺白好嗑的經典商戰電影　窺探企業運作的商戰哲學

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文／人物誌

在這全民瘋投資的時代，人們必然將好奇企業決策者如何化腐朽為神奇，打造自己的商業帝國？利用淺白、快節奏的商業電影，也是一窺商業戰場的好方法，像是《大賣空》揭開崩潰前夕，頂尖經理人如何逆勢操作；《魔球》投出數據革命、創新方法的一記好球；《華爾街之狼》記錄了資本世界中，失控慾望、泯滅道德的瘋狂人生。

跟著這篇文章，一起步入爾虞我詐的華爾街，看見那些歷史上成為傳奇的商戰故事。

▲《大賣空》是值得一看的警世教材。（圖／《大賣空》劇照）

《大賣空》：基金經理人在金融風暴成就不可能的交易

2015年上映的《大賣空》，由布萊德彼特、雷恩葛斯林、克里斯汀貝爾等好萊塢影星共同主演，講述在2008年次貸危機發生前，一群敏銳的基金經理人早已洞察異常，在危機來臨前做好準備，以逆勢思維成功度過危機的商戰劇情片。電影透過白話講解與幽默比喻的方式，讓複雜的金融術語更容易被觀眾理解，對於初入投資領域的人們，更是值得一看的警世教材。

在《大賣空》中，主角們透過詳實的數據解析，發現普遍被看好的房地產市場，其實將要面對泡沫化的危機，進而選擇做空房地產市場，此舉也惹來同行的訕笑、投資人的不信任，直到金融危機來臨時，才知道誰是市場的贏家。注意到未察覺的風險、看見他人未發現的機會，一旦數據與邏輯能驗證自己的推測，便有勇氣做出決定，《大賣空》講述的企業運作方法，正是在面對不確定市場時的重要能力。

▲《華爾街之狼》是李奧納多狄卡皮歐生涯代表作之一。（圖／《華爾街之狼》劇照）

《華爾街之狼》：根據需求尋找致勝手法，傳奇證券詐欺師的瘋狂人生

李奧納多狄卡皮歐生涯代表作之一的《華爾街之狼》，於2013年上映時便成為相關產業的必看電影，李奧納多也憑藉該片再次獲得金球獎最佳男主角獎。電影改編自美國傳奇推銷員喬登貝爾福的回憶錄，講述喬登憑藉超凡的推銷技巧稱霸華爾街，透過「證券詐欺」來賺得盆滿缽滿，最終卻因親信的背叛而鋃鐺入獄的故事。

在《華爾街之狼》中，喬登創造了一套具感染力的銷售模式，先觀察投資者的需求，再用謊言創造能夠賣出垃圾股的致勝方法，亦善用情緒領導，創造金錢至上的辦公室氛圍，引導員工的貪婪來激發積極性，使團隊同心追求極致業績。然而，喬登的成功卻是建立在無視道德與法律之上，《華爾街之狼》講述的不僅是企業經營的成功方法，亦警惕企業價值觀建立在貪婪與謊言，最終皆難逃崩潰的命運。

▲布萊德彼特主演的《魔球》。（圖／《魔球》劇照）

《魔球》：創新方法打破既定思維，小蝦米扳倒大鯨魚的精彩球局

由布萊德彼特主演的《魔球》，作為少數專注於球隊經營的體育劇情片，講述美國職棒的奧克蘭運動家隊，在2001年遭到「棒球豪門」洋基隊淘汰，隔年球團不願為此增加預算，其球隊經理比利比恩透過棒球統計學的數據，來取代傳統球探的報告作球隊決策，讓球隊在分區取得排行第一的優異成績前進季後賽。電影中打破傳統的決策思維，在球界、商界皆引起不小的反響。

在當時，用棒球數據分析取代資深球探的報告、眼光，必然受保守派的反彈，也普遍不被看好，但比利在預算不如他隊的窘境中，不得不以創新方法，招募性價比最高的球員，讓球團的每分錢都能得到最大的回報，成功改變了棒球經營的遊戲規則。《魔球》揭示的，是企業在資源有限的情況下，嘗試打破既定思維，以創新工具另闢蹊徑，藉以找到扳倒巨頭的關鍵。

延伸閱讀

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 電影, 商戰, 企業, 魔球, 華爾街之狼, 大賣空

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