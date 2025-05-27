Miu Miu Upcycled攜手奧斯卡金獎設計師！打造1920年南法叛逆女孩新裝

記者鮑璿安／綜合報導

永續時尚的幕後推手之一Miu Miu Upcycled 系列，此次攜手曾四度榮獲奧斯卡獎服裝的設計師 Catherine Martin ，譜出最新篇章，復刻了海灘邊的愜意時光，系列多以條紋印花、丹寧長褲與素色 T-Shirt 變成寬鬆海灘褲，透過拼貼和混搭手法，中性的廓形映襯出稚氣慵懶的態度，將於6 月 21 日起於全球指定專門店販售。





▲Miu Miu Upcycled 系列攜手曾四度榮獲奧斯卡獎服裝的設計師 Catherine Martin 。（圖／品牌提供）

本季的Miu Miu Upcycled 系列從Catherine Martin 執導的短片出發，聚焦1920 至 1930 年代南法戰爭間的動盪年代，對本次 Upcycled 系列的美學風格產生深遠影響。「這個系列融合看似不相干的元素：內著搭配條紋 T-Shirt、丹寧服裝搭配晚禮服與外套」 Martin 說道:「既甜美又粗獷，但以極具美感的方式組合在一起，如同 1920 至 1930 年代的風格，這個系列最使我著迷的地方在於實用與珍貴的並存。」20 至 30 年代的斜裁技法被運用於以 T-Shirt 製作的禮服；男士與女士內著拼接而成的中性外衣，被包裹上日常的輪廓，拎上IVY 帆布皮革手袋即是最原汁原味的Miu Miu組合。

Miu Miu Upcycled 系列始於 2020 年，相信品牌愛好者不陌生，系列首度發表時便以 Miu Miu 美學重塑多款古董洋裝，藉由賦予舊有服飾全新生命，透過重製世界各地古著店與市集中稀有的古董服飾，轉化為嶄新作品的特別系列。

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本季的2025 Gucci Lido夏日度假系列，從工藝和設計感上都讓人感受到滿滿的療癒消暑氣息，服飾採用清新的府綢剪花與真絲斜紋布，緹花面料更是以織布機經緯線改變，製作出浮起的效果，更加持久耐用；長襯衫的圈圈紗鏤空刺繡點綴於領口，從細節中感受品牌手工藝核心，本次也搭配紅白藍色 Marina 配色印花，重現經典航海符碼的現代演繹。