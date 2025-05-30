第一眼看到棉花糖還是雲朵？日網話題「金錢心理測驗」診斷漏財隱患

記者鮑璿安／綜合報導

每天工作卻無法存到錢，到底是發生什麼問題，是否藏著漏財隱憂？日本心測網站modelpress就公開一項金錢心理測驗，據說根據第一直覺選出你看到的物品，就能診斷出你可能的漏財原因！

Q:第一眼看到以下圖片，你聯想到了什麼東西？

▲日本心測網站modelpress公開一項金錢心理測驗 。（圖／翻攝自modelpress）

A：一朵雲

B：毛絨動物

C：棉花糖

D：肥皂泡

分割線下有解答

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A解析：雲彩其實是高傲的象徵，你比任何人都更有強烈的自尊心，並且希望自己從裡到外都維持光鮮亮麗的形象，也很怕被他人超越，因此你會為了獲得別人的關注而去花錢，比方過度打扮自己、刻意裝大方請別人吃飯，都是為了讓你看起來高人一等。

B解析：選擇毛絨動物就代表，你習慣擁有一些不必要的物品，為了花錢而花錢，會因為平時工作壓力大，就開始四處消費，消費習慣不是那麼健康，最好區分什麼是需要什麼是想要，才能避免漏財。

C解析：甜甜的棉花糖讓人一吃就上癮，你擁有強烈的賺錢慾望，很有可能吃到甜頭，因短期利益而忽視了長期的規劃和積累，以為自己能夠收穫滿滿，反而賠了更多。

D解析：肥皂泡其實出現得快消失也快，換句話說，你容易追逐眼前的事物，會把大量的錢財花在金錢有關的研討會上，也太輕易聽從他人的建議，搞得有些進退兩難。