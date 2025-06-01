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財氣滿滿！參拜3間財神廟　最老財神廟、還有全台唯一「打小人法場」

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文／人物誌

每到新年，全台各地的財神廟都是人潮滿滿，但一定要逢年過節才能參拜嗎？其實，只要覺得財運、事業不順，什麼時候都可以去祈福。本篇推薦3間財神廟，只要誠心參拜，相信就能財運廣進，事業運也直線上升，還可以解厄、擊退小人。

桃園南崁五福宮

創建已有三百多年的南崁五福宮，主祀玄壇元帥，據說金身為明鄭士兵迎來，是全台最古老的財神爺廟，現已被訂為三級古蹟。在主殿前，有1823年（清道光三年）因建醮大典所建的古香爐，久經香火後，現已是鎮宮之寶；而摸天爐可以帶來財運，只要順時針撫摸八面爐身，最後再作勢抓起金錢放入口袋，就代表把財富收起來。若是自覺漏財，也可以來此「補財庫」，挑選「天赦日」更能加強運氣。

▲南崁五福宮是全台最古老的財神爺廟。（圖／南崁五福宮開臺玄壇元帥粉絲專頁）

│來這拜財神爺│◎桃園市蘆竹區五福路1號

南投草屯敦和宮

建廟於1816年的草屯敦和宮，主奉財神玄壇真君，七層樓的大紅廟宇很吸晴，而頂樓更是有全世界最大的趙天君武財神銅像，足足有162尺，超級壯觀。

依序拜完廟中各神祇後，香客們都會去摸擺放在一樓的小尊財神爺神像，以及金亮的大型金元寶。而在排元寶前，可隨著立在一旁的祝禱文，心中默唸：「摸元寶賺錢免煩惱，摸金鞭人生像神仙，摸虎嘴人生平安大富貴，有摸有添人生事業大吉昌。」來求得好財運。

▲南投草屯敦和宮有全世界最大的趙天君武財神銅像。（圖／ichirochen）

頂樓的趙天君武財神銅像右腳下有一個「許願祈求發財金元寶」，到此參拜的人都會努力的把銅板擲到中央的金元寶，以求發大財。此處還有兩個小涼亭，若是午後前來，還可以坐著，一邊吹著微風，一邊遠眺南投九九峰美景，好不愜意。

編輯悄悄說：在參拜之前，可以先到對面的「久味大姐手工麻糬財神店」買麻糬來拜財神，因為麻糬會黏錢。

│來這拜財神爺│◎南投縣草屯鎮敦和路74號

嘉義歡喜財神廟

嘉義中埔的歡喜財神廟，原名是「聖濟宮」，主祀濟公禪師，是南台灣唯一的送窮濟公。寺廟外觀相當氣派，兩旁建築的屋頂上有巨無霸金元寶，牆面則是巨大的的新台幣、美金等鈔票，整個財氣滿滿。

寺廟前的廣場有「大元寶許願池」，可把硬幣投入池中許願，再用勺子裝水澆淋在小元寶上並洗手，以沾財氣。廟內有座巨大「歡喜神燈」，據說能幫信眾實現願望；而擲「五色杯」可以求發財金；還有可以使用濟公送窮扇，只要遵循送窮迎富的方式，對身體不舒服的地方多搧幾下，就能把病痛趕走。

▲嘉義歡喜財神廟是南台灣唯一的送窮濟公。（圖／嘉義歡喜財神廟粉絲專頁）

此外，歡喜財神廟還可以體驗香港傳統習俗「打小人」，透過全台唯一的「打小人法場」來解厄賜福。

│來這拜財神爺│◎嘉義縣中埔鄉鹽館村下庄仔19號

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 運勢, 開運, 招財, 參拜, 財神廟, 天赦日

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