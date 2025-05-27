三星AI智慧電視、Bespoke系列家電登台　連食材都幫你算保存期限

▲三星2025年家電新品發表會，以AI為主軸優化使用體驗。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

韓廠三星今（5／27）在台發表旗下最新智慧家電新品，聚焦時下AI發展趨勢，以AI功能為主打，推出智慧電視、Bespoke系列冰箱與洗衣機等全新產品，智慧電視除細部升級之外，再推更多尺寸選擇，Bespoke系列則推出首款AI直立式洗衣機，以及可協助管理食材保存期限的AI冰箱。強調智慧化、省能與便利操作，迎合近年智慧家居趨勢。

三星推出升級版Vision AI系列智慧顯示器，搭載最新高效處理器，較前代提升1.5倍效能，以支援8K/4K影像升頻，此外也可自動偵測播放內容與環境光源進行調教，控光跟色調優化也升級，抗反光面板也能讓視覺體驗更舒適。

2025年新品搭載One UI Tizen作業系統，提供7年免費軟體更新與中文語音控制，提升使用者互動體驗。電視產品設計生活系列如The Frame Pro、The Serif等產品，則延續其藝術與功能兼具的定位，擴大尺寸與細節升級，而三星藝術市集也正式進駐MIRCO LED、Neo QLED與QLED系列，登入後即可將藝術品透過三星螢幕帶進家中裝潢。

而大家電Bespoke系列也推出AI升級款，Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱首次搭載9吋AI Home螢幕，內建智慧鏡頭可辨識放進冰箱的37種食材，並透過SmartThings應用程式管理，可隨時查看庫存與提醒保存期限。冷藏技術採用AI Hybrid複合式冷卻系統，能依據用電需求與內容物調整製冷效率，提升保鮮效果並減少耗能。冰箱也支援語音開門與感應操作，增添日常使用的便利性。

首度搭載AI功能的直立式洗衣機產品也亮相，內建觸控螢幕方便操作，且支援AI智慧洗衣模式，可依衣物重量、髒污程度調整洗程參數；AI節能模式則根據過往洗衣習慣進行優化；另搭載VRT+減震靜音技術，有效降低運轉聲響，提升居家安靜品質。機型涵蓋13公斤、16公斤與19公斤等多種容量選擇，滿足不同家庭需求，售價19,990元起。

三星表示，即起至6／30購買智慧顯示器享線上登錄送好禮活動，購買Neo QLED系列最高可享延長保固3年與藝術市集12個月體驗；購買OLED指定型號可享延長保固3年。6／9前購買再享The Frame Pro、旗艦Soundbar，以及Music Frame等早鳥好禮。智慧家電部分則從6／1至8／31期間，推出選購指定冰箱、洗／乾衣機等，享最高5,000電子禮券回饋。

▲LG在台正式發表2025年最新冷暖空調DUALCOOL，可即時查用電度數。（圖／品牌提供）

LG3月在台正式發表2025年最新冷暖空調DUALCOOL，因應台灣民眾連年面對電費調漲，新款產品搭載市面獨家「智慧電量管理」功能，使用者可透過APP輸入電費度數，透過電量管理技術，可直接計算每日用電量，超出用戶設定還會主動發訊息提醒，讓消費者面對夏日電費也能輕鬆應對。

以往空調雖然標榜節能，但消費者往往無法即時掌握實際用電量，直到收到帳單才驚覺超出預算。LG新款DUALCOOL WiFi雙迴轉冷暖變頻空調，主打導入「智慧電量管理」技術，使用者安裝ThinQ APP，輸入每日使用時間與目標電量，就能即時查看實際使用電量，避免過度耗電，而系統會在用電量逼近設定上限時，主動發送提醒，幫助使用者適時調整使用習慣，以更精準的方式控制電費支出。





新款DUALCOOL另內建三段省電模式，讓使用者依照室內人數與活動狀況，調整壓縮機運轉效能至40%、60%或80%，而非自行靠感覺省電，配備「溫濕智控」與「舒適風+」技術，提供9段氣流溫度與5段風速選擇，避免冷風直吹的不適感，濕度調節功能則可協助避免室內空氣過於乾燥或潮濕，內建Plasmaster++技術，幫助增進空氣品質。