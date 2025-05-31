美周記／經典IP躍上熱門美妝更吸睛！泡泡先生、星之卡比都可愛

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

跨界合作總是能夠吸引話題，同時也可以讓更多人關注，尤其是近年經典IP很受到各界喜愛，更是年輕人宣示自己個性與態度的方式，本週也有不少跨界合作的美妝新品，身為粉絲一定要立刻入手。

＃未來美 X 泡泡先生 早C晚A超級保養禮盒，售價1999元



人氣IP泡泡先生紅遍多年，這次與未來美經典的保養系列合作，超可愛粉色公仔躍上雙C亮白精華還有超級A醇精華3X進階版，一盒就可以完成早C晚A的保養，還有現在南韓最受歡迎的煥膚亮白棉片，可以透過擦拭調理肌膚角質。

＃法國璞萃 X 藍色小精靈 全效防蚊禮盒，售價1380元

夏季最怕小蚊蟲叮咬，整個組合含有E°5 全效防護防蚊精油噴霧、E°11 蚊蟲舒清精油滾珠瓶、藍色小精靈聯名飛盤，透過天然成分可以幫助舒緩肌膚不是，同時也可以運用氣味讓小蚊蟲不靠近，避免叮咬出現腫包。

＃ALLIE X 星之卡比 持采UV高效防曬水凝乳EX，售價850元

以任天堂經典遊戲星之卡比為設計，打造全新可愛的防曬系列，其中，持采UV高效防曬水凝乳EX擁有清爽質地，一瓶可以使用在臉部與身體，而且SPF50+、PA++++的高係數，即使面對烈陽也可以完美防護。