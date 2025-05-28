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iloom台北旗艦店忠孝新生開幕　進店像走進韓劇場景

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▲iloom台北旗艦店。（圖／品牌提供）

▲iloom台北旗艦店在忠孝新生站的希望園區開幕。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

韓家居品牌 iloom（怡倫家居）全台首間旗艦概念店，今（5／28）於忠孝新生站的希望園區開幕，百坪店內以韓國在地團隊打造「生活場景式空間」，讓消費者走進店內彷彿走進韓劇場景，想像生活在其中的沉浸式體驗。

▲iloom台北旗艦店。（圖／品牌提供）

▲iloom台北旗艦店。（圖／品牌提供）

旗艦店主打公寓、客廳、臥室、餐廳、書房與兒童房6大情境展示區，每個區域依照實際使用情境設計，從材質、色系到動線，呈現出清新簡約、低飽和、低矮設計與溫潤線條等韓系風格。店內模擬台灣15坪小宅空間，貼近在地居民居住狀況，以及「room to room」方式分區展示，幫助消費者針對不同功能空間找到相應家具靈感。

▲iloom台北旗艦店。（圖／品牌提供）

iloom母集團Fursys CEO孫太熙（Sohn Taehee)表示，察覺台灣市場消費者針對居家品質需求，有逐步升高的趨勢，希望旗艦店的開幕，能讓民眾能直接體驗韓國設計家具的魅力，未來也有多機會能開發專為台灣市場設計的商品。

店內同步引進多款來自首爾的家具，包括主打小宅空間需求、設計精緻的「BLIQUE」餐桌，運用自然木紋、柔和線條設計的「VERA」餐椅；模組家具「NEWT」系列與兒童家具「DOODLE」，也主打功能變化與設計感，主打家庭空間有限且能符合長期使用的家具需求。

▲iloom台北旗艦店。（圖／品牌提供）

▲iloom台北旗艦店。（圖／品牌提供）

同時強調客製化服務，推出免費「3D Home Planner」規劃工具，協助消費者依據自家平面圖模擬家具擺設，不僅提供2D與3D視覺化配置圖，還能產出完整報價單，減少選購與搭配家具時的不確定性。

除了 iloom 主品牌外，同集團的高端沙發品牌 Alloso 也進駐旗艦店，帶來擁有極致包覆感的「ELMER」與強調空間氛圍的「SATI」兩款沙發，對於重視設計與舒適並重的消費者而言，提供更多元選擇。

▲iloom台北旗艦店。（圖／品牌提供）

品牌表示，開幕期間從5／28至6／30期間，全店商品享9折優惠，指定新品再享85折。而5／30至6／1限定3天，到店拍照打卡可獲贈限量馬卡龍甜點。來店諮詢報價還有機會參加韓國旅遊金抽獎活動。

▲hengstyle 恆隆行kitchenware。（圖／業者提供）

恆隆行全台首間以廚房品牌為主軸的概念專門店「恆隆行kitchenware」，近期也於高雄統一時代百貨五樓開幕，主打結合廚房精品、料理美學、感官體驗與休憩享受的廚房專櫃空間，讓顧客能親手觸摸材質、感受設計、體驗料理過程的樂趣。

除 WMF 鍋具品牌，hengstyle 恆隆行kitchenware 統一時代高雄店一站式匯聚恆隆行精選的各式餐廚生活選品，包含英國設計居家品牌Joseph Joseph、紐約生活餐廚品牌OXO、美國實用級矽膠密封袋品牌Stasher 等，為顧客打造一座兼顧品味與機能的質感廚房選物殿堂。

關鍵字：

家具, 韓國設計, iloom, 旗艦店, 開幕

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