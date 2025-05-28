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新光三越《RE：ACTION 綠循環生活展》初登場　永續生活一次到位

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▲▼新光三越《RE:ACTION綠循環生活展》(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲首場新光三越《RE:ACTION綠循環生活展》於信義新天地A9登場。（圖／記者湯興漢攝）

時尚中心／綜合報導

新光三越《RE：ACTION 綠循環生活展》5／28在台北信義新天地A9正式登場，主打全民參與的永續生活實踐。展覽以「循環3R」（回收、再利用、減量）為核心精神，規劃三大主題展區與多樣體驗活動，結合生活中的吃、穿、用、行四大面向，讓永續從概念轉化為日常行動，並鼓勵民眾透過空瓶回收、減用紙袋、參與展覽任務等方式貢獻環境，集氣成功還將捐款10萬元予山林復育行動。

▲▼新光三越《RE:ACTION綠循環生活展》(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

展區設計別具巧思，「綠潮流基地」結合美妝與時尚綠色品牌，透過再生材質與零廢棄設計呈現永續風格。由萊雅集團領軍的10大國際美妝品牌如YSL BEAUTY、契爾氏、PRADA BEAUTY等，結合回收行動與透明製程展示永續實踐。克蘭詩也將自家產品製程全部公開；台灣本地時尚品牌如EDWIN、FYNE、PCES則帶來以寶特瓶再生、零廢棄版型為特色的服飾與配件設計，展現循環時尚的新樣貌。

▲▼新光三越《RE:ACTION綠循環生活展》(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新光三越《RE:ACTION綠循環生活展》(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新光三越《RE:ACTION綠循環生活展》(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

「永續探險隊」則網羅全台17個綠色創意品牌，從農業廢棄物再利用、碳封存技術、純淨保養品到循環貓砂應有盡有，涵蓋官田烏金、EVOPURE+、撥撥貓砂、ANEM等品牌，展現台灣在地如何以創新手法實踐循環經濟。此區亦特別設置互動展攤，由回收物再製而成，呼應減碳與廢棄再利用精神。

▲▼新光三越《RE:ACTION綠循環生活展》(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新光三越《RE:ACTION綠循環生活展》(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新光三越《RE:ACTION綠循環生活展》(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

展覽也關注飲食永續，「時光綠食堂」集結9家純素與在地友善品牌，包括趴利趴利台灣冰淇淋、Vegan Joy、LAOMU、尚唐坊等，從茶葉、蜂蜜到有機玫瑰零食，處處傳遞美味與環保並存的理念。無論是低碳食材、友善耕作或無添加製程，每一口都蘊含永續思維。

▲▼新光三越《RE:ACTION綠循環生活展》(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

配合主題，新光三越規劃多達12場的「RE:好綠循環講堂」，邀請民眾親手體驗從淺山復育植物DIY、永續冰淇淋製作到精油固態洗髮品手作等，讓環保不再只是被動認知，而是充滿創意與趣味的參與過程。此外，Silent Party無聲派對與衣櫥診療風格講座等活動，也吸引年輕族群從生活品味切入綠色實踐。

▲▼新光三越《RE:ACTION綠循環生活展》(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

除了展示內容，展場本身也落實零廢棄概念，包括入口處以可回收建材打造的大型人物裝置、展攤由再製晶圓盒與保麗龍等素材製成。展後的帆布將被裁剪再製成限量「REBIRTH水餃包」，現場打卡即可參加抽獎，會員亦可用點數加價預購。

本次展覽亦導入「綠色入場」機制，參觀者只要攜帶美妝空瓶、舊衣等指定物品回收，即可獲得skm points回饋，每人最高可得200點。消費滿額或不索取紙袋也有額外點數獎勵。累計虛擬樹苗超過萬棵，還能啟動企業捐款支持山林復育。

▲▼新光三越《RE:ACTION綠循環生活展》(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

展覽期間，會員消費可享指定滿額禮，包含洗衣精、環保清潔用品、蜂蜜、面膜等日用品；亦能以點數兌換綠色贈品如CLARINS保養品、環保洗劑與在地茶品等。展覽首站自5月28日至6月1日在台北信義A9登場，6月27日至7月1日將於台南新天地接棒登場，讓更多人從日常中體會並實踐綠色行動。

主辦《RE：ACTION 綠循環生活展》的新光三越永續委員會表示，年底前還會有兩場提供消費者參與的綠色永續活動規劃，為提高消費者參與度，也推行消費者購物不用購物袋、拿商品至新光三越回收，可獲得skm points點數等，讓民眾能把永續概念深植日常生活，估計2場《RE：ACTION 綠循環生活展》共10天展期約可吸引1.5萬人次入場。

關鍵字：

綠色, 永續, 環保, 時尚, 展覽

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