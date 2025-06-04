化妝怎麼補防曬？4大關鍵技巧公開　加碼補妝防曬推薦

文／美人圈

「化妝後要怎麼補防曬？」可說是每年夏天的大哉問！我們知道防曬會因為出油、出汗而降低防曬效果，因此為了能全面防止曬黑、曬紅，眾多皮膚科醫師都建議需要「補防曬」，但化妝之後擔心破壞妝容，實在不知道到底該如何正確補防曬，使用防曬噴霧又擔心吸進氣體？以下BEAUTY編統整正確的化妝補防曬觀念，一起來看！

化妝怎麼補防曬技巧1.底妝避免過厚

希望好補防曬，且補完像剛完妝一樣好看，建議最一開始的底妝不宜過厚！甚至可以「潤色防曬、遮瑕、粉餅／蜜粉」就完成底妝，想要提高底妝完整度的人，蜜粉與潤色防曬推薦可選「膚粉／膚橘」色系，遮瑕效果最好。

▲補防曬建議底妝不宜過厚。（圖／IG@toocoolforschool_official）

化妝怎麼補防曬技巧2.壓掉汗水與油脂

開始補防曬之前，建議先用面紙將臉上的汗水、油脂、氧化的底妝及浮粉按掉，讓肌膚變得清爽乾淨，後續補妝與補防曬才能更貼膚漂亮。尤其夏天高溫，臉上的出油量與底妝的氧化程度會大幅提升，一定要確實處理。

▲補防曬之前先壓掉汗水與油脂。（圖／IG@celimax.korea）

化妝怎麼補防曬技巧3.用粉撲

補防曬的過程，建議要用化妝海綿／化妝粉撲，手法是「按壓」，少量多次疊到臉上，千萬別用推或搓，因為臉上其實還有早上上的些許底妝，若用推的手法補防曬，可能會起屑，反而破壞底妝。

▲用按壓補防曬。（圖／IG@thetoollab_official）

化妝怎麼補防曬技巧4.根據期望效果有不同做法

掌握前置作業與重要手法之後，補防曬依據不同的妝效，有以下不同做法：

◾輕薄偽素顏妝感

防曬挑選：潤色或無色防曬皆可

擠出約一個指節的防曬量在手背並推開來，接著用粉撲沾取少量遮瑕，再用同一塊粉撲去沾防曬，並慢慢的按壓上臉，藉由按壓的過程，讓防曬與遮瑕貼合臉部，創造出有輕盈遮瑕的防曬底妝，後續也可針對局部再加強遮瑕。這樣的作法，會使底妝有透亮感，更適合乾肌、肌膚瑕疵不多的族群。此外，若本身肌膚較乾，建議補防曬之前先噴保濕噴霧，待吸收後再開始補防曬。

◾底妝完整零瑕疵肌

防曬挑選：有潤色效果為佳

同樣擠出約一個指節的防曬量在手背並推開，以粉撲沾取少量遮瑕，再用該粉撲沾取防曬，並溫柔按壓上臉，透過潤色防曬與遮瑕，有感提升遮瑕力，最後可再依據需求按壓蜜粉。該作法更友善痘痘瑕疵肌、油肌、爆汗肌等。混合肌則可將蜜粉局部按壓在相對容易出油的區塊即可，若本身瑕疵暗沉較為明顯，除了防曬，蜜粉也可挑選「有色款」，來提升均勻膚色的能力。

▲補防曬不同妝效有不同做法。（圖／IG@thetoollab_official）

掌握以上化妝補防曬的重要技巧後，以下盤點2025防曬推薦，專櫃、平價通通有！

2025防曬推薦

SK-II 光蘊輕透全效防曬霜／光蘊輕透CC霜

SK-II推出超可愛養膚級防曬！添加與全新小燈泡精華相同的獨家恆璨光蘊複合精萃配方，讓防曬升級，做到同步保養，更貼心推出三款，除了透明防曬，更有具備潤色效果的玫瑰粉、自然膚，人人都能找到最適合自己的原生好氣色，並以可愛的球型包裝，輕巧好攜帶，絕對是補妝必備！

▲SK-II 光蘊輕透全效防曬霜 SPF50+ / PA++++，NT$2,250、SK-II 光蘊輕透CC霜（自然膚 / 玫瑰粉）SPF50+ / PA++++，NT$2,250。（圖／BEAUTY美人圈）

ALLIE 持采長豔UV美妍雙色遮瑕膏



大批網友推爆的ALLIE推出重磅新品防曬遮瑕膏！不僅擁有高防曬係數，更含有耐水性，不使遮瑕輕易因汗水的滑落而掉光，讓底妝能全天候維持完美狀態，不僅可用來遮瑕黑眼圈，其採用微型服貼UV輕紗，能使粉體緊密貼合在眼角、鼻翼處，即便流汗、大笑都不怕輕易脫妝！

▲ALLIE 持采長豔UV美妍雙色遮瑕膏 SPF50+ / PA++++ UV / 耐水性★，NT$1,050。（圖／ALLIE）

AHRES 光感潤色隔離霜

源自於東京表參道的生活風格品牌AHRES，推出全新系列滿足所有夏日保養！而AHRES將肌膚視為土壤，認為透過調節肌膚保濕力、維持皮表常在菌平衡，即能培養皮膚的自立力，全新的潤色隔離霜便蘊含保養美容成分，一抹如同罩上柔紗，清透舒適、煥發健康光澤，同時柔焦毛孔、修飾肌膚瑕疵。

▲AHRES 光感潤色隔離霜 SPF50／PA++++ 30ml，NT$1,050。（圖／AHRES）

AHC 9重全護撫紋淡斑防曬乳

AHC重磅推出全新防曬！不僅是海洋友善款，更可做到抗老與淡斑，標榜採用AHC醫美特選成分，做到撫平細紋、淡化斑點、勻亮膚色，更添加極效舒緩複合植萃，做到即便長時間曝曬，肌膚也能瞬間舒緩、降溫，不擔心後續曬紅曬黑！

▲AHC 9重全護撫紋淡斑防曬 SPF50 / PA++++ 40ml，NT$900。（圖／AHC）

寶拉珍選 C5清爽透亮防曬凝乳

超群抗氧化！獨創涵蓋5%維他命C衍生物，溫和的抗氧化能力偕同強化肌膚對抗紫外線，不怕肌膚或底妝變得暗沉無光，無論室內或室外，都能做到邊防曬邊美白，質地清爽水感好延展，同時具備舒適的保濕效果，維持肌膚全天候的透亮！

▲寶拉珍選 C5清爽透亮防曬凝乳 SPF50 / PA+++ 60ml，NT$1,680。（圖／寶拉珍選）

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