《善意的競爭》姜惠元最瘦時期只有37kg！減肥方法公開吃炸雞會去雞皮

▲姜惠元。（圖／取自hyemhyemu IG，下同）

圖文／CTWANT

姜惠元曾為限定組合「IZ*ONE」成員之一，被粉絲暱稱為光北，在《善意的競爭》中飾演病態假千金朱藝莉，劇中對減肥非常執著，當時去惠利的節目更透露自己拍攝該劇時163公分的她只有37公斤，是最瘦的時候，惠利提到當時抓著姜惠元的手腕細到覺得像雞骨頭、筷子。但惠利嘖嘖稱奇的說姜惠元在飲食上沒有苛待自己，總是吃得很豐盛，這篇就來看看光北姜惠元的減肥方法都有哪些？

姜惠元減肥方法：把熱量放在喜歡的食物，吃炸雞會把雞皮去掉

身為吃貨的姜惠元喜歡品嚐各種美食，但也會做到熱量控制，如果跟朋友一起享受炸雞的時候，就盡量不要吃過多炸雞皮，而且如果知道要吃炸雞，那麼澱粉就會攝取得更少，讓總熱量不要過高。姜惠元曾說都要吃東西了就挑喜歡的吃，把熱量放在喜歡的食物心情也會更好。

姜惠元減肥方法：避免久坐、活動前一天晚餐禁食

為了避免隔天活動看起來水腫，所以姜惠元會前一天晚餐不吃。然後她也會避免久坐，因為長時間坐著對血液循環不好，因此她會多動一動或者原地進行一些伸展動作。

姜惠元減肥方法：吃大量的蔬菜

無論是烤肉還是火鍋，姜惠元都會攝取大量蔬菜，對身體好的蔬菜都很喜歡，特別喜歡蘑菇。她主張飲食均衡，多以高蛋白、高纖維、健康脂肪搭配適度碳水，避免太多加工食物。

姜惠元減肥方法：選擇喜歡的運動才能堅持

姜惠元表示自己沒有很熱愛運動，所以更要從不同的運動類型找出自己喜歡的才能堅持，她自己喜歡皮拉提斯、滑冰、拳擊，加上她原本就是瘦瘦的身材因此不需要特別高強度的運動也能維持好看的身型。

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