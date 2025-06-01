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85度C限定今天「拿鐵第二杯半價」　星巴克會員6／2起買一送一

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▲85度C、星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲85度C推拿鐵第二杯半價。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

體感夏天來啦！85度C今（6／1）以「世界牛奶日」為主題，推出大杯拿鐵第二杯半價活動，拿鐵控們不妨把握小確幸，星巴克為慶祝「星禮程」會員突破400萬人次，明（6／2）起祭出多波抽獎與限定日買一送一優惠，星迷們準備喝起來！

85度C針對今天6／1「世界牛奶日」，推出限定一天的大杯拿鐵第二杯半價優惠，活動適用於四款經典拿鐵：重拿鐵、榛果拿鐵、香草拿鐵與珍珠拿鐵。以重拿鐵為例，單次購買兩杯即現省53元，若購買三組最高可省下159元，搭配寄杯服務還可額外再省265元。此次優惠不限冷熱飲，限當天門市現場購買，外送與電話訂購不適用，實際寄杯方式依各門市公告為準。

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

▲星巴克6月初針對會員推出兩天買一送一優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

星巴克於6月全月舉行多項星禮程會員專屬活動，6／2至6／3期間，會員購買兩杯相同口味與容量的大杯以上飲品，其中一杯將由星巴克招待，每人最高可享買二送二。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

此外從6／1至6／14期間，星禮程會員不論消費金額及次數，透過門市或APP行動預點下單，即可獲得一次抽獎機會，有機會獲得中杯飲料券兩張。針對金星級會員，6／18至6／27另有「星運抽」活動，只要使用3顆金星，即可參加抽獎，有機會獲得咖啡365杯、美食、咖啡周邊商品等不同獎項。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C, 第二杯半價

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