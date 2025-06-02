星巴克會員今起「大杯以上買1送1」　一連兩天星冰樂現賺一杯

▲星巴克買一送一。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

端午後迎接體感夏天！之後天氣會逐漸越變越熱，星巴克為慶祝星禮程會員突破400萬，從6／2起一連兩天，針對星禮程會員推出「大杯以上買一送一」優惠，幾乎涵蓋所有現做飲品品項，當然星冰樂也能在熱到不行的天氣多賺一杯；伯朗咖啡館因應世界牛奶日，6／4前推出指定拿鐵飲品第二杯8折優惠。

星巴克6／2、6／3一連兩天，推出「歡慶400萬會員回店星享成雙 好友分享」活動，優惠期間星禮程會員上午11點至晚上8點，至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

請注意此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不提供優惠門市請看文後列表。

此外，在6／14前星禮程會員於門市消費或使用APP行動預點服務，還可獲得抽獎資格一次，有機會抽中中杯飲料券2張，共隨機抽出400位會員。憑券可至全台星巴克門市兌換任一中杯飲料1杯，口味任選，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，獎項兌換期限為獲券日+14天。

伯朗咖啡館則響應6／1世界牛奶日，即起至6／4前推出特定拿鐵飲品第二杯8折優惠，「概念店」優惠品項為拿鐵、卡布奇諾、小白咖啡、焦糖瑪奇朵、摩卡、印度香料茶拿鐵、黑糖拿鐵、抹茶拿鐵；「門市」優惠品項為拿鐵、卡布奇諾、焦糖瑪奇朵、摩卡、香草拿鐵、榛果拿鐵、抹茶拿鐵。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、京站、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、萬里、龍門、101典藏、南港LALA。