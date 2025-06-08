畢業季來臨！3部經典日劇推薦　回首那些用盡全力哭笑的校園時光

圖文／own 一個人生活

是否能從校園日劇中撿回曾經？

回憶裡的那間教室、那片操場、那堂熟悉的課、那雙溫柔的手、那封沒有寄出的道歉、那天不夠坦然的再見，在校園中所發生的所有，似乎再也無法體會。離開校園的你，是否一直掛念著那段能夠用盡全力歡笑、哭泣的日子呢？是否好希望好希望能有這麼一天，能夠再次回到那個不用隱藏情緒，只要盡情地生活、在乎自己的校園呢？

這幾部最經典的校園日劇推薦給你，希望能夠讓你回想起那段青澀的日子，重新感動。

三部最經典的校園日劇



今天要推薦的這三部校園日劇雖然有點年代，但卻是日劇迷的共同回憶。有些人可能認為早期日劇的拍攝風格及橋段設計過於誇張，但對我來說，這不僅是日劇的獨有味道，也特別符合校園的生活。想想過去在校園的日子，我們所做的事不也是如此地戲劇化嗎？

校園日劇最讓人著迷的，在於它總能在這些戲劇性的故事情節中安插溫馨橋段，頓時令人感動泛淚，不禁想著：「這就是校園生活阿！」或許你也能從這幾部校園日劇當中，找到自己學生時期的模樣。

校園日劇推薦一：《東大特訓班》

上映年份：2005｜原作：同名漫畫｜主演：阿部寬、長谷川京子、山下智久、長澤雅美、新垣結衣、中尾明慶、小池徹平、莎榮子

▲阿部寬。（圖／《東大特訓班》劇照，下同）

作為以「考試」為題材的校園日劇，《東大特訓班》可說是指標之一，故事描寫自營會計事務所的櫻木建二，因財務危機而接下了龍山高中的委託任務。龍山高中被稱為是「笨蛋高中」、毫無讀書風氣的一間學校，櫻木建二的任務就是解決這所學校即將倒閉的危機。於是他決定帶領學生考上日本最強的東大，來重建學校形象。

這部劇的核心圍繞著改變自己的命運，同時也提到了許多現代教育的詬病，讓人回想起學生時期面對考試的心情。如同櫻木建二所說的一樣，我們都必須知道自己要的是什麼，這不像考試，沒有標準的答案。或許曾經面對考試的我們也遭遇不少挫折，但我想未來的模樣就是努力的見證吧！

「考試，就是社會的縮影。」—《東大特訓班》櫻木建二

校園日劇推薦二 ：《不良學園》

上映年份：2008｜原作：漫畫《ROOKIES！》｜主演：佐藤隆太、市原隼、小出惠介、城田優、中尾明慶、高岡蒼甫、桐谷健太、佐藤健、五十嵐準士、川村陽介、尾上寬之

▲《不良學園》。（圖／《不良學園》劇照，下同）

《不良學園》劇情述說一群熱愛棒球的學生因一起比賽鬥毆事件而淪落成不良少年，最後被一位熱血教師導回正軌的故事。還記得國中體育老師在雨天時播放這部劇給我們看，我第一個聯想到的就是《麻辣鮮師》，這類青春又熱血的校園劇就是簡單暴力，同時又讓人為劇中的友情感動不斷。

重新回顧一次，看著劇中的角色用拳頭說話，卻也彼此擁抱著共同的夢想，我不禁回想起還是學生的我，在面對自己所愛時也是這麼地橫衝直撞，即使撞出一身殘痕依然自我。

「不要逃避夢想。」—《不良學園》川藤幸一

另外，這部劇的主題曲〈奇蹟〉可是日本樂團GreeeeN的著名曲喔！一起來聽聽看吧！

校園日劇推薦三 ：《改造野豬妹》

上映年份：2007｜原作：同名小說｜主演：龜梨和也、山下智久、堀北真希

▲《改造野豬妹》是廣為人知的一部日劇。（圖／《改造野豬妹》劇照，下同）

《改造野豬妹》是廣為人知的一部日劇，那時還是電視劇時代，一播出就受到許多關注。故事圍繞在桐谷修二、草野彰、小谷信太的「野豬改造計畫」上，為了讓個性陰沉的小谷同學變得受歡迎，修二與彰透過各種方式為其進行改造，劇情充滿趣味性，也有眾多令人驚訝的橋段。

整部劇是以修二的自述角度進行，三人的友誼隨著劇情高漲，漸漸影響了各自原先的生活態度。回想起過去單純的校園生活中，如此漸進式的友誼，也讓我們不知不覺地成為了彼此的避風港。

「其他人不相信我也無所謂，只要他們相信我就好。」—《改造野豬妹》桐谷修二

永遠單純的校園日劇

最單純的美好之一來自於校園。

無論是仍在校園前行，還是早已進入了社會，我們都希望你永遠不要忘記那段曾經，因為即使飛越了上百個世紀，校園裡的所有一切依然會如此單純不會改變。

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