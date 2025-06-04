鬼塚虎又一雙復古跑鞋要火了！三大亮點、四款新色一次看

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Onitsuka Tiger鬼塚虎爆款一波波襲來，全新四款配色的CALIFORNIA 78 VIN回歸登場，喜歡復古風格的朋友們，又有一雙令人難以抗拒的新選擇了！

乘著薄底鞋、德訓鞋、懷舊運動風、芭蕾風……等時尚圈熱門趨勢，Onitsuka Tiger鬼塚虎祭出一雙雙大熱鞋款，引領並推著潮流前進，如果你也喜歡復古風格的話，鬼塚虎最新這雙「CALIFORNIA 78 VIN」可能又要讓人荷包不保了！

Onitsuka Tiger CALIFORNIA 78 VIN三大亮點

復刻經典之作

「CALIFORNIA 78 VIN」為鬼塚虎向1978年原版跑鞋致敬的復刻之作，延續原設計的鋸齒狀鞋底，保留復古外型與其卓越的抓地力性能，鞋身設計相較鬼塚虎其他鞋款略為寬鬆，對於腳板較寬、較肉的朋友們來說具有更佳的包覆性與舒適度，鞋款中底則使用FF BLAST™技術，在提供穩定性的同時也提供了出色的彈性。

水洗處理工法打造懷舊質感

本次新作「CALIFORNIA 78 VIN」為使外觀更有1970年代的復古味道，特別採用石頭與水洗處理工法，為鞋面帶來獨特且自然的仿舊質感，且每雙鞋皆附有水洗加工說明卡，標明認證鞋款經過特殊處理的細節，同時內裡部分選用具有抗菌與防霉效果的Wasaouro材料，將現代科技藏在懷舊風情中。

全新4種配色



CALIFORNIA 78 VIN共推出全新四款配色：自然沙色、淺霧灰藍、復古黃棕與普魯士藍，復古黃棕是鬼塚虎最高人氣的選擇，灰藍配色則顯得低調一些。搭配上完全不用多慮，CALIFORNIA 78 VIN與中性輪廓的丹寧褲可說是日常不敗的無腦組合；與俏皮裙裝搭配、再穿上一雙長筒襪，便能立刻打造出一枚陽光少女！

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