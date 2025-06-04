百貨年中慶新光三越點數百倍回饋　微風滿額抽F1雙人遊

▲新光三越推年中慶，主打點數優惠。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

2025年邁入6月年中，新光三越6／5起推出「年中慶點」活動，點數可百倍放大兌換抵用金，並搭配點數返利與實體兌換好物等五重優惠，號召會員來店享點賺好康；微風集團則以「彩虹年中慶」結合Pride Month為主題，同期展開回饋活動，滿額即贈酬賓券、8倍點數與限量禮，還有機會抽中墨爾本F1賽車雙人遊。

▲新光三越LANCOME NEW唯我水霧光精華持久氣墊，推薦價1,950元。

新光三越自6／5至6／22針對全台超過400萬會員，啟動「年中慶點」系列活動，推出「點數百倍放大」回饋，消費者可於APP兌換電子抵用金，扣30點可兌換300元服飾、內睡衣、珠寶飾品、鞋包配飾抵用券；扣50點可兌換500元名品、家庭用品、法雅客、iStore抵用券。且首度推出「扣仟點返利20%」活動，從6／12至6／22期間，消費時抵用1,000點可回饋200點，等同用點還可賺點（上限1,000點）。

▲6／16至6／22期間，扣300點兌換P&G洗衣球系列商品，市價240元；6／9至6／15期間，扣300點兌換盛美家藍莓／草莓果醬340g，市價165元。

活動期間也推動點數兌換商品優惠，最低12折起，包含洗衣球、果醬、牙膏等日用品。全台門市同步推出「會員點數護照」，針對美妝、服飾、家用品提供最低5折的兌換門檻。例如只需扣100點與現金加購，即可入手價值數千元的限量商品。首次申辦會員還可獲得最高400點回饋。

▲扣100點+4,740元 兌換Estee Lauder夏季清爽原生露組，價值7,125元；UUIN FORMOSA手稿印花削肩上衣原價8,680元，特價6,944元。

除了點數優惠，新光三越也整合超過500個品牌推出服飾7折起，並主打「波嬉風」為夏季穿搭趨勢。電子商務平台skm online同步舉行年中慶，單筆消費滿5,000元送5000點、指定品類滿萬再贈點數。

微風集團則以「彩虹年中慶」為名，從6／5至6／29推出消費滿額最高可享13%回饋，另有點數8倍送於6／20「Pride Day」限時登場，會員於微風廣場、微風信義、微風南山等6館單筆消費滿6,000元，即可獲得8倍點數。

▲微風南山-LOEWE Ola 薑黃色小牛皮肩背提包，價格店洽；微風南山-Chloé 芍藥有機絲質襯衫，價格店洽。

活動期間微風聯名卡國際精品可享3%回饋，於指定餐飲櫃位刷微風聯名卡滿2萬元，即贈「電子酬賓券 600元」，更結合趣味機制，包括「Lucky Rainbow Star」抽獎、滿額贈品、彩虹服飾打卡兌換禮等互動活動，最大獎項為墨爾本F1賽車五天四夜雙人行，限黑鑽與晶鑽卡會員累計消費達1,500萬元可登記參加。