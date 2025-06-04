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阮經天2套暗黑新造型男人味破表！穿BALENCIAGA超跑級聯名好養眼

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記者鮑璿安／綜合報導

阮經天在演出電影《周處除三害》之後再度翻紅，最近現身BALENCIAGA 北京三裡屯太古里旗艦店開幕活動，穿上最新的品牌造型亮相，頂著模特兒衣架子展現超強可塑性，品牌獨到的前衛語彙與他一貫的率性態度不謀而合。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲阮經天以一身極致黑調的oversized西裝外套與垂墜感褲裝營造率性線條 。（圖／品牌提供）

在第一套造型中，他選穿BALENCIAGA 2025年秋季系列（Look 18），以一身極致黑調的oversized西裝外套與垂墜感褲裝營造率性線條，搭配誇張腰帶與皮質Monday運動鞋，使整體造型在鬆弛中流露強烈存在感。

第二套造型則來自最新話題合作BALENCIAGA與Lamborghini聯名系列，他身穿黑色高領外套與同系列寬褲，胸前與褲上分別綴有鮮明的品牌與鬥牛徽章，搭配金屬紫色運動鞋，型格之中帶有一絲未來感。整體設計融合賽車文化與街頭潮流，突顯阮經天不受拘束的穿搭態度。

此外，阮經天日前也登上Stone Island 2025 春夏Ghost 系列形象廣告，這回他身穿全套灰色工裝，服裝線條簡約俐落，搭配招牌羅盤徽章細節低調點綴，將實用與風格完美融合。整體造型以霧灰色調為主，呈現出一種冷靜卻富有力量的視覺語言。內搭立領機能上衣延伸出未來感細節，而外套則結合了工裝剪裁與現代都市輪廓，肩線與衣身結構充滿現代工藝感。

關鍵字：

阮經天, BALENCIAGA, 時尚, 穿搭, 形象

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