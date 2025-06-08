小資族筆記！5款草編包推薦　最低3千初收瞬間提升夏日時髦感

▲夏日草編包盤點。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

夏季穿搭小太陽，非「草編包」莫屬啦！不管是去海邊躺個日光浴，還是城市街頭閒逛，草編包都能輕鬆hold住全場。加上百搭特性，無論搭配簡約的T恤、飄逸的裙裝，還是牛仔短褲，都能瞬間提升夏日時髦感。價格高貴不貴的五款草編包、最低只要3千初收，立刻放購物清單很可以。

夏日必備草編包推薦：PEDRO ICON拉菲草編織單肩包

PEDRO汲取拉菲草和永續材質為靈感，勾勒出這款ICON拉菲草單肩包細緻的編織結構，無論是自然米色調，或是搭配清爽鼠尾草綠色調，包身線條簡約卻不失個性，完美演繹悠然的生活態度！

▲PEDRO ICON拉菲草編織單肩包／3,990元。（圖／品牌提供）

夏日必備草編包推薦：PEDRO ICON拉菲草編織迷你水桶包

這款ICON拉菲草編織水桶包，簡直是為夏日穿搭量身打造的亮點！立體的廓形和清新的配色，像是一股清爽的風，瞬間打破單調的穿著，為整體造型注入一份活潑又不失精緻的氣息。無論是搭配簡約風的日常穿搭，還是稍微正式一點的造型都完美駕馭！

▲PEDRO ICON拉菲草編織迷你水桶包／3,190元。（圖／品牌提供）

夏日必備草編包推薦：agnès b. 拉菲草單肩手提包

agnès b.推出這款外形採田園提籃輪廓的拉菲草兩用袋，為度假造型賦予迷人優雅氣質。運用細膩的鉤針技術手工編織，令包款呈現輕盈柔軟的質感。包身設有皮革材質短提帶和長肩帶，如穿過鈕扣孔般的設計，別具巧思，同時營造出輕鬆休閒的視覺感受。內附棉質抽繩束袋，可輕鬆收納隨身物品。

▲agnès b. 拉菲草單肩手提包／9,980元。（圖／品牌提供）

夏日必備草編包推薦：agnès b. 拉菲草手提包

除了百搭經典的米色系，agnès b.更以傳統手作工藝編織出彩色條紋圖樣，展現熱情繽紛的視覺印象。提把、邊框和內裡襯墊運用天然皮革拼接，增添精緻度，不僅適合出遊提背，亦能配襯日常穿搭。

▲agnès b. 拉菲草手提包（中）／7,580元。（圖／品牌提供）

夏日必備草編包推薦：Gianni Chiarini Dua大型草編托特包

這款Dua草編托特包為Gianni Chiarini夏季代表作，以拉菲草與棉質混紡編織而成，擁有立體皺褶與天然小麥色調，經典不退流行。扣環設計可自由變化包身造型與容量，附皮革雙提把與內搭手拿包，兼顧實用與造型巧思。

▲Gianni Chiarini Dua大型草編托特包／18,800元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀

▸ 洗手台留「黃色液體」！男友坦承1事讓她氣炸：頭腦有病 2派人吵翻

▸ 甩小三罵名1／樂天「最正MC」被扯與富商偷情喊冤 直擊艾融約會富二代攬牢牢

▸ 原始連結