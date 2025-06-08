fb ig video ETtoday search mobile

小資族筆記！5款草編包推薦　最低3千初收瞬間提升夏日時髦感

>

小資族必筆記！5款夏日草編包盤點，最低3千初買到有夠大心

▲夏日草編包盤點。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

夏季穿搭小太陽，非「草編包」莫屬啦！不管是去海邊躺個日光浴，還是城市街頭閒逛，草編包都能輕鬆hold住全場。加上百搭特性，無論搭配簡約的T恤、飄逸的裙裝，還是牛仔短褲，都能瞬間提升夏日時髦感。價格高貴不貴的五款草編包、最低只要3千初收，立刻放購物清單很可以。

夏日必備草編包推薦：PEDRO ICON拉菲草編織單肩包

PEDRO汲取拉菲草和永續材質為靈感，勾勒出這款ICON拉菲草單肩包細緻的編織結構，無論是自然米色調，或是搭配清爽鼠尾草綠色調，包身線條簡約卻不失個性，完美演繹悠然的生活態度！

小資族必筆記！5款夏日草編包盤點，最低3千初買到有夠大心

▲PEDRO ICON拉菲草編織單肩包／3,990元。（圖／品牌提供）

夏日必備草編包推薦：PEDRO ICON拉菲草編織迷你水桶包

這款ICON拉菲草編織水桶包，簡直是為夏日穿搭量身打造的亮點！立體的廓形和清新的配色，像是一股清爽的風，瞬間打破單調的穿著，為整體造型注入一份活潑又不失精緻的氣息。無論是搭配簡約風的日常穿搭，還是稍微正式一點的造型都完美駕馭！

小資族必筆記！5款夏日草編包盤點，最低3千初買到有夠大心

▲PEDRO ICON拉菲草編織迷你水桶包／3,190元。（圖／品牌提供）

夏日必備草編包推薦：agnès b. 拉菲草單肩手提包

agnès b.推出這款外形採田園提籃輪廓的拉菲草兩用袋，為度假造型賦予迷人優雅氣質。運用細膩的鉤針技術手工編織，令包款呈現輕盈柔軟的質感。包身設有皮革材質短提帶和長肩帶，如穿過鈕扣孔般的設計，別具巧思，同時營造出輕鬆休閒的視覺感受。內附棉質抽繩束袋，可輕鬆收納隨身物品。

小資族必筆記！5款夏日草編包盤點，最低3千初買到有夠大心

▲agnès b. 拉菲草單肩手提包／9,980元。（圖／品牌提供）

夏日必備草編包推薦：agnès b. 拉菲草手提包

除了百搭經典的米色系，agnès b.更以傳統手作工藝編織出彩色條紋圖樣，展現熱情繽紛的視覺印象。提把、邊框和內裡襯墊運用天然皮革拼接，增添精緻度，不僅適合出遊提背，亦能配襯日常穿搭。

小資族必筆記！5款夏日草編包盤點，最低3千初買到有夠大心

▲agnès b. 拉菲草手提包（中）／7,580元。（圖／品牌提供）

夏日必備草編包推薦：Gianni Chiarini Dua大型草編托特包

這款Dua草編托特包為Gianni Chiarini夏季代表作，以拉菲草與棉質混紡編織而成，擁有立體皺褶與天然小麥色調，經典不退流行。扣環設計可自由變化包身造型與容量，附皮革雙提把與內搭手拿包，兼顧實用與造型巧思。

小資族必筆記！5款夏日草編包盤點，最低3千初買到有夠大心

▲Gianni Chiarini Dua大型草編托特包／18,800元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
洗手台留「黃色液體」！男友坦承1事讓她氣炸：頭腦有病　2派人吵翻
甩小三罵名1／樂天「最正MC」被扯與富商偷情喊冤 　直擊艾融約會富二代攬牢牢
原始連結

關鍵字：

周刊王, 草編包, 夏日, 包包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【可以澀澀？】手搖店員：紅茶無糖比較澀　顧客神回讓人姨母笑

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

看似溫和但生氣起來最狠星座Top3　天秤「笑著翻臉」讓人超震撼

看似溫和但生氣起來最狠星座Top3　天秤「笑著翻臉」讓人超震撼

「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮

「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮

水果早上空腹吃最好！營養師傳授6種「記憶力集中」早餐食譜

水果早上空腹吃最好！營養師傳授6種「記憶力集中」早餐食譜

IWC沙漠色飛行錶帥爆　TOP GUN徽章展軍事風格 《九重紫》李昀銳代言The North Face帥翻！最潮疊穿微露肌肉超養眼 康斯登英倫綠錶吹復古風　錶背賽車圖案也吸睛 鬼塚虎又一雙復古跑鞋要火了！三大亮點、四款新色一次看 愛馬仕原創柏金包要賣了！　珍柏金用到極致的包有望拍出天價 香港前女首富捨名牌衣穿自己鉤織衫　背愛馬仕包洩千億富太身份 林依晨懷孕後期美成這樣　孕肚神隱秀伯爵百萬鑽錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面