抗癌、減脂好處多！營養師教你做「哈佛蔬菜湯」　提醒2種人別多喝

▲哈佛蔬菜湯營養價值高。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

近來小紅書討論度極高的哈佛蔬菜湯，顧名思義這款湯是由哈佛大學教授推薦的抗癌蔬菜湯，只要4種蔬菜就能夠輕鬆完成，聽聽營養師高敏敏教你如何第一次做就上手。

這款哈佛蔬菜湯，只要4種蔬菜就能夠輕鬆完成，簡單又能一次喝滿豐富植化素，營養師高敏敏解釋，人體無法製造植化素，必須從各種食物中來攝取，且植化素營養多多，除了能強化身體抵抗力，還可幫助降三高、減脂，更有抑制癌症的功效。

★哈佛蔬菜湯食譜材料

#高麗菜1/4顆

高麗菜內含硫化物，可以活化肝臟的解毒酵素、遏止致癌物的毒性，其中異硫氰酸酯也可以抑制癌細胞繁殖，達到抗癌效果，另外也含有豐富維生素與膳食纖維，低GI能夠幫助排便、維持免疫力，還有助於降三高。

#南瓜1/4顆

南瓜含有大量β-胡蘿蔔素、β-隱黃素，能夠中和自由基，阻止自由基傷害細胞，抑制致癌物質，此外，南瓜也含有葉黃素、玉米黃素、多種維生素，有助提升免疫功能、降發炎、維持眼睛健康。

#紅蘿蔔1條

紅蘿蔔內含α-胡蘿蔔素、β-胡蘿蔔素，兩者可去除活性氧「羥基自由基」也具有預防癌症的功效，轉化成維生素A之後，可防止眼睛疾病，紅蘿蔔中的可溶性膳食纖維也能增加飽足感、幫助減脂。

#洋蔥1顆

洋蔥內的異蒜氨酸、槲皮素，有助於消除活性氧，同時也具有強效抗氧化作用，遏止癌細胞生長，還有減緩過敏反應、抗發炎的作用，洋蔥更含有豐富膳食纖維，可以幫助排便、維持腸道健康。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏分享，蔬菜湯不需要技巧，只要將菜洗淨並切好，一起丟下鍋就是健康料理，但她也提醒，蔬菜湯雖然

好處多，但以下2種人喝之前需要特別留意。

1.低血糖、低血壓者

蔬菜湯含有大量的鉀，有降血壓作用，若空腹吃過多高鉀食物，可能會導致低血糖/低血壓症狀加重。

2.腎臟病者

腎臟病友無法正常代謝鉀，若攝取過多鉀、可能會影響心臟功能，導致心律不整

要注意別攝取過多！