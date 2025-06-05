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看壞景氣6成民眾支出更保守　商品漲幅過10%放棄不買了

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▲購物。（圖／Pexels）

▲許多民眾看壞景氣，購物模式也日趨保守。（圖／Pexels、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導 

面對關稅可能帶來的物價上漲，超過七成的台灣消費者對下半年經濟前景表示悲觀。根據東方線上5月進行的調查，75.3%受訪者對景氣缺乏信心，高達84.5%民眾可接受的調漲幅度上限為10%，若超過此門檻，消費者多表示將縮手不買。受景氣影響，民眾普遍減少非必要開支，但餐飲類支出仍是最不願捨棄的項目，顯示「吃」依舊是台灣人心中的優先順位。

▲東方線上消費者景氣調查。（圖／業者提供）

年長者更敏感　年輕族群較冷靜
景氣的不確定性明顯牽動消費心態，尤其對年長者影響更大。調查顯示，50歲以上族群中有超過三成對景氣感到「非常悲觀」，消費意願也出現明顯滑落，近六成表示將減少日常支出。相較之下，20代年輕族群對關稅與經濟變動的關注度較低，不少人甚至認為是「風景外之事」，只有約四成表示會減少消費，部分年輕人還打算趁優惠增加購買力。

▲東方線上消費者景氣調查。（圖／業者提供）

分析這樣的世代差異，與人生階段密切相關。年輕人較少家庭壓力、財務彈性大，對短期物價波動感受不深；中高齡族群則因投資布局或家庭開銷較多，對經濟氣氛與通膨特別敏感，消費上也更謹慎。 

▲東方線上消費者景氣調查。（圖／業者提供）

消費策略轉保守　餐飲支出仍難撼動
整體觀察有超過五成受訪者表達會減少消費，尤其在美容保養、娛樂、外送等非必要項目，成為第一波被削減的支出。然而餐飲費用則顯示強大韌性，不論是平日三餐還是朋友聚餐，多數人仍維持原有水準，顯示「吃」不僅是基本需求，更與情感連結與生活儀式有關。

▲東方線上消費者景氣調查。（圖／業者提供）

而針對不同年齡層的消費調整策略也展現出差異化。20代雖願意刪減外送與彩妝開銷，但進修與教育類支出仍受到重視。30至49歲族群則會在娛樂、手搖飲或外食上節流，以紓解家庭預算壓力。50歲以上則更傾向縮減旅遊、服飾等可延後性花費，將重點擺在生活必需品，反映出「生活安全感」的優先排序。

▲東方線上消費者景氣調查。（圖／業者提供）

消費忍耐線清晰　超過10%漲幅就說不
關稅如果反映到商品價格，消費者能接受的調漲空間有限。調查中，近九成受訪者表示最多能接受10%以內的漲幅，僅有不到3%願意接受超過20%的漲價。品牌若想在不確定的經濟氛圍中維持銷售穩定，必須控制價格策略。

本次調查由東方線上消費者研究集團執行，採用東方快線網路問卷調查方式，針對台灣本島年齡介於20至64歲的男女進行樣本抽樣。總樣本數為1,000份，抽樣誤差在±3.1%以內，調查時間為2025年5月，調查內容涵蓋消費信心、價格接受度與支出策略等面向。

關鍵字：

消費者, 關稅, 經濟, 心理門檻, 消費者調查

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