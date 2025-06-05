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水果早上空腹吃最好！營養師傳授6種「記憶力集中」早餐食譜

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▲▼營養師傳授6種營養早餐食譜。（圖／Unsplash）

奇異果是高密度水果，也是早餐的優選。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

飯後吃水果這觀念其實並不正確，營養師程涵宇分享，吃水果的黃金時機其實是早餐空腹的第一口，因為這時的腸胃就像剛開機的電腦，反應靈敏，相較於其他時間，維生素C吸收效率超高，那麼早餐水果應該怎麼搭配，一起來看看營養師建議的6道營養早餐搭配食譜。

水果什麼時候吃最好？營養師程涵宇表示，一早空腹的第一口最佳，因為這時候吃高C水果，維生素C吸收效率最高，同時還能幫忙讓鐵和鈣一同吸收，讓你把營養升級更完整。

▲▼營養師傳授6種營養早餐食譜 。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

程涵宇也分享，根據國健署《我的餐盤》建議，每天的蔬果應佔餐盤的一半，但外食族早餐一不小心就會容易變成高油、高澱粉組合，蔬果容易不小心被消失，長期下來就會有水果攝取不足問題，不只會導致皮膚問題、便秘，甚至免疫力、專注力也跟著下降。

那麼早餐應該如何搭配最好呢？程涵宇建議只要在早餐中加一份高密度水果，就能快速補回來，而高密度水果又是什麼？簡單說就是在同樣熱量下，食物所含的營養素種類和含量較高，像是奇異果、羽衣甘藍都是好選擇。

#6道營養早餐搭配食譜→高維生素C✚高膳食纖維✚高營養密度公式

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關鍵字：

水果, 早餐, 營養師, 食譜, 健康

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