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夏季氣墊集合！ETUDE添加藍色粉末抗暗沉、蘭蔻加入水光精華超保濕

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▲▼氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

▲氣墊粉餅在夏季相當有人氣。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

近來推出的氣墊粉餅，各有特色讓消費者陷入選擇障礙，蘭蔻全新氣墊主打添加水光精華，拍在肌膚上能瞬間成膜，而蘭芝的輕霧光氣墊則是結合多種保養成分，上妝同時做好保養，ETUDE則是利用互補色原理加入藍色調粉末，修飾暗沉超有感。

▲▼ 氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 唯我水霧光精華持久氣墊，1,950元。

獨家「光感水凝粉體」，輕拍肌膚瞬間成膜，讓臉上瑕疵瞬間隱形，高達84%水光精華，蘊含為肌膚灌注飽滿水感的玻尿酸，以及揮別暗沉、勻亮膚色的菸鹼醯胺，加乘穩定油水平衡、修復屏障再現健康光澤的角鯊烷，打造保濕不暗沉的完美持妝感。

▲▼ 氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE NEO雙效持妝輕霧光氣墊 SPF42 PA++ / 15g (一盒單蕊) ，990元。

完美結合霧感與光感，注入89%精華級保養成分，越拍越水感的關鍵在於輕拍同時精華釋放，肌膚感受沁涼清爽，並添加極小分子水解玻尿酸、神經醯胺及角鯊烷，同時添加菸鹼醯胺提升肌膚明亮度，及胜肽複合物，巴西莓果萃取、西印度櫻桃萃取及泛醇，輕拍上妝幫助肌膚補氧。

▲▼ 氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

▲ETUDE 雲朵輕盈完美氣墊粉餅，15g，750元。

ETUDE攜手韓國女團和明星御用的頂級化妝室—Kitts共同研發，特別添加獨家藍色調粉末，透過互補色原理提亮膚色，自然修飾肌膚泛紅、暗沉蠟黃，一拍即現輕盈透亮的水霧光感，打造24小時完美持妝效果，宛如為肌膚輕輕套上一層柔焦濾鏡，

關鍵字：

美妝, 氣墊粉餅, 保濕, 試色, 推薦

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