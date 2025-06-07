GD也在練！5招彈力帶「瘦全身運動」教學　加碼超強瘦腿動作假胯寬OUT

文／美人圈

想要輕鬆在家運動就能瘦全身，那絕對要靠「彈力帶」神助攻！彈力帶可以取代健身房的器材，有效提升肌力訓練、燃脂效率，方便又省錢，透過「阻力訓練」的原理，加強訓練強度，讓肌力、體能、體態訓練更有效率，就連瘦腿、瘦全身也更有感，這樣高CP值的運動神器，就連GD權志龍也在做！

▲GD全球巡迴演唱會開跑中。（圖／IG@xxxibgdrgn）

GD權志龍時隔八年正式回歸，並開啟全球巡迴演唱會！日前到菲律賓場時，就釋出GD權志龍在飯店利用彈力帶運動的照片，也終於一解粉絲疑惑：GD權志龍雖然骨架偏小，但卻有寬肩感！

▲GD在飯店利用彈力帶運動。（圖／IG@8lo8lo8lowme，下同）

從多次釋出的照片當中，也不難發現GD權志龍其實肩頸線條好看、有肌肉卻不顯僵硬，反而為整個人的骨架、體態加分許多！

尤其這張背後照一曝光，不少粉絲深陷在GD權志龍的太平洋寬肩當中，直呼：「線條太好看了！」、「怎麼練的！」BEAUTY編以下統整GD權志龍也在做的彈力帶運動，輕鬆在任何地方練出線條、輕鬆瘦全身，文末更加碼下半身運動，告別假胯寬、馬鞍肉。

一招瘦全身運動：彈力帶深蹲

彈力帶與深蹲結合，肩膀與臀部一次練到！雙腳與肩同寬，腳踩彈力帶，雙手各抓一端，用來確保深蹲時，雙手間的距離不變，以達到最佳訓練效果。一組15下，共做3組。

▲彈力帶與深蹲結合，肩膀與臀部一次練到。（圖／IG@dasolmom_，下同）

一招瘦全身運動：緊緻蝴蝶袖

接著將屁股後推，上半身向前，保持微蹲姿勢（膝蓋不超過腳尖），運用手臂後側的力量將彈力帶向後拉緊再鬆，用來鍛鍊、緊緻蝴蝶袖。一組15下，共做3組。

一招瘦全身運動：向上延展

雙腳呈現前後站姿，前腳踩住彈力帶，後腳變成弓箭步的姿態。雙手拉著彈力帶，感受到肩膀與臀部肌肉被啟動，先蹲後站起，甚至可將雙手向上伸直到極限，以達到最佳鍛鍊效果。一組15下，一共三組。

一招瘦全身運動：側邊伸展

在意腰身、側面不夠緊實？那這招一定要多練！雙腳踩住彈力帶，雙手抓住彈力帶，身體站直、站挺，接著將彈力帶從側面向另一側拉長深直，加深側腰伸展的力道，達到更好的緊實效果。一組15下，一共做3組。

一招瘦全身運動：消除馬鞍肉

大腿外側的馬鞍肉總是令人困擾？彈力帶一樣可以起到作用！為增加難度，一樣雙腳踩住彈力帶，接著彈力帶交叉後用手抓，彈力帶的伸展距離變短、阻抗力就變更大，接著由大腿外側發力，將單腳抬起再放下。切記，雙手的高度不能改變，須維持在同樣高度才能讓效果出來，一邊共做15下，共做3組。

完整訓練影片



獻給想要專攻下半身的人！統整5個簡單的彈力帶瘦腿運動，輕鬆練出緊實下半身！

彈力帶瘦腿運動：墊上弓箭步

作為開場與暖身，做弓箭步時需要注意，要記得去感受發力部位在「臀部&大腿」！上半身站直、站挺、縮小腹，接雙手插腰，慢慢向下屈膝弓箭步，膝蓋呈現90度且不超過腳尖。

彈力帶瘦腿運動：後背鍛鍊

背部肌肉不如想像中好鍛鍊！不妨透過彈力帶、躺姿與雙腳的高度來做到，躺下後將彈力帶交疊於腳掌，接著雙手向地面打開，會感受到後背與肩膀肌肉的發力，以及雙腿後側的伸展。

彈力帶瘦腿運動：側邊抬腿

側邊抬腿特別能改善假胯寬、大腿外側馬鞍肉以及不夠圓潤的臀型！建議用手壓著彈力帶，且上半身保持挺直、不動，接著彈力帶勾在腳踝處，由前而後做側抬腿，會感受到肌肉發力更有感，有效提升鍛鍊效果。

彈力帶瘦腿運動：趴姿抬頭

背部肌肉的無力，會造成駝背、烏龜頸等不良體態，久了之後會感受到胸悶、腰部壓力大而不好挺直！因此，很建議及早開始鍛鍊背部肌肉，趴下之後，雙腳打開與肩同寬，雙手抓緊彈力帶，利用背部力量將頭抬起，雙手向兩側拉開增加力道，鍛鍊更有感。

彈力帶瘦腿運動：趴姿後抬腿

雙腳膝蓋落地、雙手打直壓住彈力帶，建議可做個交叉後再由腳跟勾住。核心保持穩定、收小腹、背與頭部保持一直線，接著僅用臀部與大腿的力道將彈力帶向後抬高、抬直，做後抬腿的姿勢即可。

最後就是收操！利用彈力帶做腿部的伸展，須注意的是雙手拉住彈力帶時，請確保頭部與上半身有「貼在」地上，沒有被拉起來，才能達到最好的效果。

完整訓練影片

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