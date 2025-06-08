爆火「西芹汁」是什麼？功效、喝法一篇看懂　3類人小心攝取

文／美人圈

多年前流行過的「西芹汁」近期在社群平台Threads上再度引爆！不少網友陸續分享開始喝西芹汁的變化、身體的改變等等，當然也出現許多相關疑慮，BEAUTY編特別邀請到擁有澳洲營養師協會醫療級營養師執照DAA/APD的Candy林上筳來為大家解答，一次看懂西芹汁的營養價值、好處、副作用、最佳飲用時機以及要留意的地方！

「西芹汁」功效＆喝法解析

西芹汁的營養價值

營養師Candy表示，除了大家知道的高纖維量，西芹本身還富含高達95%含水量，加上幾乎無熱量的特性，是很好用來補充水分與纖維素的食材。此外，西芹還擁有豐富的維生素C、維生素K、鉀、葉酸、芹菜素等，是營養價值非常高的食材。

▲多年前流行過的「西芹汁」近期在Threads上掀討論。（圖／freepik）

西芹汁的功效

綜合上述，喝西芹汁有以下優點：

有助促進腸胃蠕動：因富含纖維質，營養師Candy建議，在能接受口感的前提下，不將西芹汁的纖維過濾掉，效果會更好。

抗發炎：西芹具備獨有的芹菜素，是特有的抗發炎營養素，進而做到抗發炎，降低身體的發炎程度。

溫和利尿：西芹擁有豐富的鉀含量，對於身體體的鈉鉀平衡有幫助，達到溫和利尿、消水腫的作用。

幫助降血壓：西芹含有鉀、硝酸鹽等能幫助降血壓的營養成分。

穩定血糖：綜合上述優點，加上西芹幾乎沒有熱量的優點，不僅不會讓血糖暴衝上升，還能做到穩定血糖。

▲西芹是很好用來補充水分與纖維素的食材。（圖／freepik）

西芹汁的副作用

西芹汁固然有許多好處，但站在中醫角度，西芹其實屬於相對偏冷的食材。因此，營養師Candy指出三大類人要小心攝取：

● 腸胃敏感的族群

因為西芹的食材特性偏冷、偏寒，腸胃敏感、平常容易不舒服的族群，建議別空腹飲用，並從少量開始，避免出現拉肚子、脹氣等情況。

● 腎功能低下族群

由於西芹本身的鉀含量豐富高，而本身腎功能低下、腎功能差的族群本身就需要避免鉀含量高的食物，因而不推薦食用。

● 可能引起光敏感

西芹擁有豐富維生素C以及呋喃香豆素，這類植物化學成分可能引起植物日光性皮炎，也就是光敏感。因此當攝取過量時，肌膚對陽光的敏感度相對提高，而出現曬傷等狀況，同樣建議先以少量入門，觀察自身變化最為安全。

▲西芹汁3類人要小心攝取。（圖／IG@essentiallyuae）

西芹汁適合＆不適合的族群

綜合上述，可以知道西芹汁擁有豐富營養價值，以及具備低熱量、高纖維的特性，基本上想促進腸道蠕動、幫助身體排毒排空、穩定血糖、補充足夠纖維量，以及有養顏美容需求的人都能飲用，但腸胃敏感、腎功能低下、擔心引起光敏感或本身容易光敏感的族群則要小心，相對不適合飲用西芹汁。

▲西芹汁擁有豐富營養價值。（圖／IG@parislivingnaturopathy）

西芹汁怎麼喝最有效？

營養師Candy分享，想要充分擁有西芹汁的好處，最佳飲用的時機與方式就是「早上空腹」、「新鮮現打不過濾渣渣」，這時候不僅吸收力最好，更是腸胃蠕動的活躍期，可以讓排便效果更好，營養師Candy更強調：「早上排便是最健康的狀態。」，同時給出不同需求的飲用建議。

1.容易拉肚子 、腸胃敏感的族群，建議可以搭配早餐或在早餐餐後飲用。也建議先從100c.c.開始入門，再慢慢往上加到最多一天500c.c.，讓腸胃有足夠的適應期。

2.天生體質偏寒、怕太寒的族群，則可適度加入紅棗或薑等食材做中和，並喝常溫的，不加冰塊會更好。

▲西芹汁純飲最為低負擔。（圖／IG@ourplantbasedworld）

西芹汁的入門建議

營養師Candy表示隨著每日飲用，習慣之後，很推薦一次打整根西芹且不加其他食材，純飲最為低負擔，對瘦身、穩定血糖來說是最有幫助的！不過一剛開始，由於每個人的狀況不同，營養師Candy給出不同建議：

完全新手，第一次喝

由於每個人腸胃狀況不同，建議從少量開始，來確認自身腸胃的敏感程度。從100c.c開始，慢慢加到300、400、500c.c，最終可直接打一整根西芹。

能接受纖維口感

能接受口感的人，很推薦不濾渣，連同纖維一起喝，排空效果會更好（也要記得多喝水）。不能接受的人可直接濾掉，雖然排空效果會受到影響，不過還是能攝取到西芹其他豐富的營養價值。

害怕西芹味道

害怕味道的人，則推薦可以加一點黃瓜、蘋果、紅棗水，讓味道變得相對溫和好入口。

怕食材屬性偏寒

擔心由於西芹屬性偏寒的人，可額外加薑、紅棗水，以利中和。

▲西芹汁可加一點黃瓜、蘋果、紅棗水，讓味道變得相對溫和好入口。（圖／freepik）

西芹的挑選＆處理

看到這邊，我們都知道西芹營養價值高又低熱量，是很好的食物，不過，營養師Candy指出西芹最致命的缺點就是「農藥殘留嚴重」，根據美國研究「最髒的蔬果TOP12」，西芹每每都是名列前茅。如果要每天補充，那麼在處理的時候，需要格外注意，可透過以下方式：

泡小蘇打水／醋水

農藥的殘留大多在表層，透過小蘇打水或醋水的浸泡分解，並帶一點點力道刷洗西芹，便能去除大多數的殘留農藥。須注意的是，若泡醋水，西芹上可能會殘留醋的味道，可自行斟酌。

先煮過再榨成汁

第二個做法就是直接用熱水燙過，這樣的處理方式更為安全，不擔心有過多農藥殘留的風險。會碰到的疑慮是營養價值在熱水煮過之後會有所流失，針對這點，營養師Candy坦言：「的確會減少，不過大概是從100%的營養，變成80%的營養，因此不必太擔心。」

▲西芹用熱水燙過的處理方式更安全。（圖／freepik）

西芹汁常見Q＆A

1.生理期可以喝嗎？

營養師Candy表示，原則上是可以的！不過若會經痛、容易手腳冰冷、拉肚子等就屬於虛寒體質，建議要搭配薑片、紅棗，喝常溫的就沒問題；經期正常的族群，喝常溫的即可，不須加入其他食材一起打。

2.喝完西芹汁，身體會稍微發冷是正常的嗎？

營養師Candy解釋，這是正常的！在中醫觀點，西芹屬性偏寒，有利尿、降火、降血壓、降血糖等作用，因而有消暑作用，也意味著身體會進入偏寒的狀態。如果每次喝都有這樣的感受，抑或是不愛這樣的感受，除了喝常溫的，也建議可隨餐或餐後喝，甚至加入薑片、紅棗。

3.西芹汁可以先打起來冰嗎？

西芹擁有豐富維他命C、抗氧化的能力，而這很容易被破壞掉，因此營養師Candy強烈建議要現打現喝，「我們希望它是幫助身體抗氧化，而不是跟空氣進行抗氧化，加上溫度的改變（冰進去又拿出來，或是沒有立刻冰）等都有可能有長菌的風險。」

4.西芹汁可以當作一餐嗎？

前面提到，西芹汁很推薦早上空腹就喝，不過若有瘦身需求，營養師Candy建議還是要均衡攝取營養，幫助穩定血糖，更有助瘦身，以下給出4點瘦身飲食建議：

1.食物越原型越好，三餐都要有足夠的蛋白質，以減少飢餓感。

2.早餐可以空腹喝一杯西芹汁，並搭配兩顆雞蛋就好。腸胃敏感的人記得隨餐喝或餐後再喝。其他碳水化合物與蛋白質，在中餐及晚餐補足即可。

3.蛋白質的攝取來源要多元，並分配在三餐當中，例如：午餐吃魚、晚餐吃肉。

4.蛋白質的攝取量可用「掌心」判斷。雞豬羊牛等，每一餐至少一個掌心的量（不包含手指）；魚類則可吃到包含手指的手掌大小；雞蛋、熱豆漿等也都是很好的蛋白質，可以加入三餐當中。

▲西芹汁很推薦早上空腹就喝。（圖／freepik）

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