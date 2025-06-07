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無痛豐唇！3款「果凍光唇彩」讓你實現嘟翹雙唇

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記者曾怡嘉／綜合報導

想要擁有嘟翹豐唇卻遲遲不敢下手？現在不用醫美就無痛豐唇，越來越多彩妝品牌推出有豐唇效果的唇凍，一抹不僅修飾唇色，還能自帶膠原感果凍光，《ET FASHION》為你精選3款水光唇彩，看看哪一款是你心頭好。

#YSL

▲▼唇彩推薦。（圖／品牌提供）

▲YSL 情挑誘光嫩唇凍，全10色，1,650元。

▲▼唇彩推薦。（圖／品牌提供）

10色試色。（翻攝自IG/a_kim3）

▲▼唇彩推薦。（圖／品牌提供）

▲#3實擦。（翻攝自IG/solkang_）

蘊含高達95%精油成分的豐唇配方，結合高濃度玻尿酸與奧里卡花園鎖水無花果精粹，瞬間喚醒雙唇的嘟翹曲線，運用獨家雙層顯色科技，讓唇凍質地猶如極致透明水膜，將細膩顯色粒層包裹其中。表層晶透光澤形成宛如無形濾鏡般的光線折射，而底層則是細緻的顯色粒層，修飾唇色，完美融合自然唇色。

#LANCOME

▲▼唇彩推薦。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 唯我精華果凍唇蜜，全5色，1,150元。

▲▼唇彩推薦。（圖／品牌提供）

▲▼唇彩推薦。（圖／品牌提供）

▲#37試色。

不僅注入高濃度潤唇精華，更首創添加胜肽複合成分，宛如無痛豐唇效果，打造自帶膠原感果凍光的零唇紋嘟嘟唇。此外更添加20%角鯊烷、玻尿酸及珍稀千葉玫瑰精萃，深入滋潤唇部肌膚、長效保濕，搭配3D光感因子，一抹即現膠原感果凍光，呵護乾裂唇部並使唇肌加倍光潤透亮。

#LANEIGE

▲▼唇彩推薦。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 果凍水光潤唇膏，全6色，580元。

蘊含乳木果油與萃取自亞馬遜木魯星果樹的木魯星果棕籽油，除了超強的保濕功效外，更可以滋潤、柔嫩肌膚，讓雙唇像奶油般滑順更光澤。一共推出六種口味，為雙唇注入水潤甜感，可直接塗抹於裸唇上，緩解乾燥，創造如果凍般Q彈並帶有透明感的水光雙唇，盡顯裸妝好氣色。也可以疊擦在唇彩之上，讓唇彩更加顯色。

關鍵字：

唇彩, 水光唇, 唇部保養, 唇凍, 豐唇

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