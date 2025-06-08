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夏季蜜粉用法3大技巧！臉部、髮絲全部清爽控油

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、AI

蜜粉是許多女生化妝包中的必備單品，不僅能定妝控油，還能讓妝容更服貼細緻，但除了基本的用法，其實蜜粉還能有其他神奇妙用，以下整理3個實用技巧，讓蜜粉發揮最大功能。

DHC,肌膚之鑰,柏瑞美,蜜粉,彩妝,定妝,。（圖／品牌提供、AI）

Tips 1：定妝控油

最常見的使用方式就是在上完底妝後，用蜜粉定妝，尤其是T字部位與下巴等容易出油處，可以使用蜜粉刷或粉撲，輕拍按壓肌膚，有效吸附多餘油脂，讓妝容維持整天清爽不脫妝。

Tips 2：乾洗髮功能

蜜粉中的細緻粉體能營造柔焦效果，不僅可以使用在臉部，韓國女生也會隨身攜帶，外出瀏海太油的時候，可以輕拍蜜粉讓髮絲更加乾爽蓬鬆，不會沾黏變成條碼瀏海。

Tips 3：眼影打底防暈染

在上眼影前，先用少量蜜粉打底眼皮，不僅可以吸收眼皮油脂，還能讓眼影更顯色、不容易積線，這招對於油性肌或炎熱天氣特別有效，能維持眼妝清爽又持久。

【推薦單品】

＃DHC 完美淨白光透蜜粉，售價780元

DHC,肌膚之鑰,柏瑞美,蜜粉,彩妝,定妝,。（圖／品牌提供、AI）

日系單品往往都擁有細膩的質感，DHC全新推出的完美淨白光透蜜粉，不僅擁有細緻的粉體，更加入保養功能，包括：維他命C誘導體、甘草酸硬脂酯、熊果素、雛菊萃取及橄欖精華油，讓上妝同時可以加強肌膚呵護，而且不會斑駁卡粉。

＃肌膚之鑰 光采柔焦蜜粉，售價3950元

DHC,肌膚之鑰,柏瑞美,蜜粉,彩妝,定妝,。（圖／品牌提供、AI）

擅長掌握肌膚光感的肌膚之鑰的光采柔焦蜜粉曾創下單日賣出20顆的好成績，今年夏季再度升級，全新光紗透采配方可以自然反射光線，讓肌膚達到柔焦效果，但是卻不會有厚重感，修飾肌膚毛孔之餘，更能呈現出宛如裸透般的肌膚質感，同時達到鎖妝控油。

＃柏瑞美 清透無瑕絲柔蜜粉，售價799元

DHC,肌膚之鑰,柏瑞美,蜜粉,彩妝,定妝,。（圖／品牌提供、AI）

憑藉定妝噴霧在社群廣受粉絲推薦的柏瑞美，再度發表清透無瑕絲柔蜜粉，內含玻尿酸、神經醯胺、珍珠粉、蠶絲粉配方，不僅可以創造出具有淡淡光感的肌膚妝效，輕盈粉體更是能夠精準控油，同時不讓肌膚乾燥，一整天完美持久妝容。

關鍵字：

DHC, 肌膚之鑰, 柏瑞美, 蜜粉, 彩妝, 定妝

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