女生凍齡秘訣就是「養好氣色」　4招告別蠟黃、疲倦臉

▲申敏兒。（圖／取自llusom ina IG）

圖文／CTWANT

你是不是也有過明明睡得飽卻還是臉色暗沉、沒精神的早晨？氣色不佳不只讓妝容打折，還會讓人看起來疲憊又沒活力。其實想要打造紅潤透亮的好氣色，不需要高級保養品或昂貴療程，而是從日常小習慣就能悄悄改變。以下整理出幾個實用又容易執行的養成法，幫你從裡到外「亮」起來！

好氣色養成法：補鐵補氣從飲食改善臉色暗沉

缺鐵是女性氣色差的常見原因之一，可以多補充富含鐵質的食物如紅肉、菠菜、紅豆、黑芝麻，也可以適度攝取補氣養血的中藥材如當歸、紅棗、枸杞。

小技巧：每天喝一杯紅棗枸杞茶，幫助養氣補血、提亮膚色。

▲申敏兒41歲還像少女。（圖／取自illusomina IG）

好氣色養成法：促進血液循環，可以運動＋按摩雙管齊下

氣色好壞與血液循環密切相關。每周安排3次中等強度運動如快走、瑜伽或跳繩，能幫助全身代謝與氣血流通。每天早晚用手或按摩儀輕按臉部、耳垂、脖子淋巴，也能有效促進循環。

小技巧：每天梳頭100下，可刺激頭皮穴位、改善氣色。

▲申敏兒少女臉。（圖／取自illusomina IG）

好氣色養成法：睡出紅潤臉，早睡＋睡前保養超重要

熬夜是氣色的頭號殺手。固定作息、避免半夜滑手機，讓身體在11點前進入深層睡眠期，幫助身體修復。睡前可搭配精油泡腳或熱敷眼睛，讓氣血更通順。或者使用睡眠噴霧，利用療癒的精油氣息只需在睡前10分鐘輕輕一噴，讓香氣自然漫延於枕邊或空氣中，即能幫助身心從白日的繁忙切換至放鬆狀態，建立專屬的入睡節奏。

小技巧：睡前使用含有玻尿酸或神經醯胺的保濕面膜，加強肌膚透亮感。

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▲添加五重神經醯胺幫助深層保濕，有效對抗乾燥與鬆弛，維持肌膚彈潤狀態。簡單山茶花外泌體緊緻面膜，一盒5片／1,250元。（圖／品牌提供）

好氣色養成法：多喝水＋均衡補充維生素

氣色差有時與身體缺水、缺乏維生素也有關。每天至少攝取2000cc的水，避免肌膚乾燥暗沉；同時攝取富含維生素C、E的食物如奇異果、堅果、酪梨、胡蘿蔔，也能提升膚色光澤感。也可以適度補充膠原蛋白或者含有膠原蛋白或者含有玫瑰成分的茶飲、營養補充品來幫助提升膚況，增加氣色感。

小技巧：每天早上一杯溫水＋檸檬片，有助促進代謝、提亮氣色。

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