▲揭「明星同款」真相！設計師破解穿搭焦慮：明星是靈感、網紅是工具 。（圖／翻攝IG@leesoohyuk、dylan_wang_1220、jennierubyjane、dlwlrma）

記者王威智／綜合報導

在社群媒體日夜轟炸的資訊時代，「怎麼穿」早已不只是日常選擇，更是一門關於美學與態度的修辭術。近期，小紅書人氣品牌主理人、藝人造型設計師「十二」以一支直白又貼近現實的影片，在風格與實穿之間，劃出清晰界線，為無數被穿搭困惑圍繞的年輕人，點出關鍵解方。

「在網上學穿搭學到眼花繚亂？」

一句開場話語，道盡穿搭初學者在資訊爆炸中的迷惘。

「十二」指出，明星與網紅的穿衣邏輯根本不同，卻常被一併模仿、錯置焦點，讓許多人在追求「變好看」的過程中，反而越穿越迷失。

✦ 明星穿搭：極致視覺的話題製造機

在紅毯與鎂光燈下，明星穿搭是一場以辨識度為導向的高調演出。無論是王鶴棣精緻剪裁的西裝，還是女星大面積露背高訂禮服，這些造型大多為「專屬場域」量身定制，目的是創造高話題性與視覺衝擊，而非為現實生活服務。「明星穿搭像是行走的奢侈品展示櫃，它不必實穿，因為它的任務是留下記憶點。」

✦ 網紅穿搭：算法與氛圍感堆疊出的流量密碼

網紅穿搭則是另一場精密演算。他們用快時尚、小眾設計與短影音語言，疊加出符合大眾審美的「氛圍感」，不只是風格，更是轉化率與購物連結的組合拳。從套裝模板到精心設計營銷圖文，網紅穿搭是場「可以買回家的美學行銷」，成功讓消費者不只「喜歡」，更直接「下單」。

✦ 我們該怎麼穿？

服裝設計師給出一個近乎簡單卻極具策略性的答案「結合明星的靈感 + 網紅的實用性」，並發展出自己的節奏。「學明星挑堅貨，投資那些能穿五年的經典；學網紅會搭配，練就一條牛仔褲穿出三種風格。」他進一步提出「靈感庫 vs. 購物清單」的觀念：明星是時尚的天花板，網紅是購物的路線圖，聰明的人，不跟風，而是借風成形。

✦ 穿搭三步驟：建立你自己的時尚語言

1. 靈感收集｜觀察明星造型與時尚大片，擴展審美眼界與創意參照系。

2. 實用篩選｜研究網紅如何將趨勢轉換為日常搭配，從配色、剪裁到比例調整皆可取經。

3. 個人實踐｜根據自己的身形比例、生活場景與預算，建構出能長期實穿的風格結構。

✦ 穿搭不只是模仿，更是生活的風格建構

在風格不斷演化的時代，每一次選擇衣著的瞬間，都是一場個人風格的公開表白。設計師「十二」用最樸實的語言，提醒我們：與其焦慮跟風，不如學會辨識與提煉，把明星當作靈感，把網紅當作工具。