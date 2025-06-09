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貴婦毛巾UCHINO推出「美肌毛巾」　免摩擦不按壓全臉瞬乾

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▲uchino春夏新品。（圖／品牌提供）

▲UCHINO推出春夏新品美肌毛巾。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接夏日肌膚敏感與氣候濕熱的挑戰，日本家居品牌UCHINO，近期推出全新「美肌毛巾」系列與夏季棉花糖三重紗家居服裝，以「天然素材」與「五感療癒」為主軸，強調從材質選用到觸感設計皆講求舒適與親膚，同時兼顧實用機能與生活美感。

▲uchino春夏新品。（圖／品牌提供）▲uchino春夏新品。（圖／品牌提供）

美肌毛巾系列主打「零摩擦」特色，強調減少毛巾與肌膚接觸時的摩擦傷害。該產品採用獲日本專利的AIRY TOUCH技術，以及稀有超長纖維棉製作，並通過Oeko-Tex Standard 100第一級與日本異位性皮膚炎協會認證，訴求全齡膚質皆可使用。

▲uchino春夏新品。（圖／品牌提供）

其系列材質柔軟、絨毛細密不易脫落，強調吸水快、乾燥迅速、不易產生霉味等5種特色，號稱讓毛巾在接觸到肌膚的一瞬間、不用摩擦不用按壓，就可以將多餘的水分帶走。在減少肌膚摩擦的情況下，降低出現皺紋的機率，美肌毛巾推出三種尺寸與多色選擇，價格自690元至4,880元不等。

▲uchino春夏新品。（圖／品牌提供）

▲uchino春夏新品。（圖／品牌提供）▲uchino春夏新品。（圖／品牌提供）

另一焦點則為主打「可外出穿搭」的棉花糖三重紗家居服系列，針對夏季悶熱情境設計多款涼感與透氣剪裁。此系列與日本信州大學合作開發，強調通風與溫濕調節功能，並兼顧服裝設計感與身形修飾效果。無論是無袖連身裙、寬褲套裝或風衣式罩衫，皆以花卉、水彩、熱帶風情等圖案呈現多樣夏季造型，提供居家與外出兩用的穿搭選擇。

▲IKEA手作工藝MÄVINN系列。（圖／品牌提供）

▲IKEA手作工藝MÄVINN系列。（圖／品牌提供）

IKEA近期在品牌發源地Älmhult舉行的「民主設計日」，首次亮相最新一期的MÄVINN系列，該系列以來自各國的工匠，手工製作出一件件無二的單品，採用天然材質的特色擄獲各國文青，讓家中更有溫暖樸實的自然風格，預計今年7月陸續於全球市場上市。

本季MÄVINN系列主題聚焦「餐桌佈置」，共推出18項商品，涵蓋燈罩、籃子、地毯等日常家居用品，由來自孟加拉、印度、印尼、約旦與泰國等地的工匠手工製作。產品多採用天然材料如香蕉樹皮、黃麻和棕櫚葉，保留原始質感之餘，也兼具耐用與環保特性，這些材料選用不僅體現工匠的傳統技法，更能為空間增添溫潤自然的氛圍。

▲IKEA手作工藝MÄVINN系列。（圖／品牌提供）

不同於一般量產商品，MÄVINN系列每件作品皆帶有手作痕跡與地方特色，對於注重個人風格與生活質感的消費者來說，是一種兼顧美感與功能的選擇。例如可摺疊的儲物籃適合小坪數家庭靈活收納，棉麻編織地墊則提供溫潤觸感並營造自然居家氛圍。透過這些設計，也能解讀IKEA試圖回應當代消費者對居家物品「不只好看，也要有意義」的期待。

▲IKEA手作工藝MÄVINN系列。（圖／品牌提供）▲IKEA手作工藝MÄVINN系列。（圖／品牌提供）

▲IKEA手作工藝MÄVINN系列。（圖／品牌提供）

本系列預計每六個月更新一次，下一期將於2026年1月推出。IKEA 表示未來仍會持續與不同地區的社會企業合作，擴展產品種類與設計風格，讓更多人能在日常生活中接觸並支持來自全球在地的工藝價值。

▲IKEA手作工藝MÄVINN系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

美肌毛巾, 日本家居品牌, 夏季新品, 舒適觸感, 肌膚保養

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