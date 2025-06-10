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IKEA、HOLA同推618折扣　最低下殺67折

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▲IKEA、HOLA 618優惠。（圖／各業者提供）

▲IKEA、HOLA近期不約而同推出618優惠，圖為IKEAFRIHETEN轉角沙發床。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導 

面對年中購物旺季，各大居家品牌紛紛釋出618優惠，IKEA今年首次線上線下同步啟動年中購物季，主打熱搜家具折扣與滿額現折；HOLA則針對氣候需求，推出涼感家飾與「小資抗漲專區」，商品最低下殺至67折，另有滿額回饋與生日禮金。

▲IKEA、HOLA 618優惠。（圖／各業者提供）

▲FRIHETEN轉角沙發床附收納空間。

IKEA今年618首次線上、實體門市同步舉辦促銷，卡友於6／19前在全台門市單筆消費滿8,000元，可現折800元，線上購物輸入折扣碼「EC25618」即享同樣優惠。此次IKEA也公布2024年官網熱門關鍵字排行，前五名為「衣櫃」、「書桌」、「收納盒」、「沙發」、「鞋櫃」，並針對這些品項推出精選10款熱銷商品，要會員一次買齊湊滿額。

▲IKEA、HOLA 618優惠。（圖／各業者提供）▲IKEA、HOLA 618優惠。（圖／各業者提供）

▲MITTZON升降式工作桌、PAX FORSAND衣櫃。

熱推商品包括具備三合一機能與收納空間的FRIHETEN轉角沙發床，售價12,990元；主打一鍵切換坐站姿勢與整線收納的MITTZON升降式電動工作桌，售價9,599元；經典PAX／FORSAND衣櫃售價7,950元。此外獲紅點設計獎的LISABO實木桌、VITBERGET多功能鞋櫃、KALLAX層架組等人氣系列都在榜上，讓消費者一次購足高搜尋度家居單品。 

▲IKEA、HOLA 618優惠。（圖／各業者提供）

▲IKEA層架組附4收納隔板。

而NISSAFORS推車則是租屋族與小空間多功能收納選項，原價999元；BILLY書櫃則為IKEA長銷書櫃代表，原價2,595元，適合打造閱讀與展示空間，全部放進購物車滿8,000元即可現折800元。

▲IKEA、HOLA 618優惠。（圖／各業者提供）

▲迎戰酷暑，HOLA專為台灣人打造SNOW TOUCH 冰紗系列，618期間全系列商品享專屬九折優惠，還可與官網九折疊加使用。

HOLA和樂家居今年618優惠即起至6／18登場，除全站商品9折外，另規劃「小資抗漲專區」，精選商品如Vitantonio烤盤、EVA拖鞋、單層抽屜櫃等均一價168元起，還有滷拌組、琺瑯鍋等廚房用品推出618元限定價。此外搭配LINE Pay付款還享10%點數回饋（上限200點），6月壽星登入官網可再獲200元購物金，優惠層層疊加。

▲IKEA、HOLA 618優惠。（圖／各業者提供）

▲琺瑯單柄鍋雙耳湯鍋，特價618元。

▲IKEA、HOLA 618優惠。（圖／各業者提供）

▲HOLA推出官網限定「抗漲專區」，如單層堆疊抽屜櫃（附連接板）等，均一價168元。

針對炎熱天氣，HOLA每年熱銷的SNOW TOUCH冰紗涼感系列，訴求可降溫6度C，618期間也推出2入分享組合，包括雙人涼感毯一件售價1,847元，兩件組折後價3,141元，相當每件1,570元，折數達67折。 而日式風格桌上型收納三層櫃（胡桃木色）原價1,280元，618特價990元，是文具與雜物收納的輕巧選擇；SNOW TOUCH涼感Q枕原價999元，特價888元，支撐與降溫兼具，適合替換夏季睡眠寢具。

▲IKEA、HOLA 618優惠。（圖／各業者提供）

▲SNOW TOUCH涼感毯。

關鍵字：

家具, 618優惠, 涼感家飾, 小資抗漲, 促銷, IKEA, HOLA

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