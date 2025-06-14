4個「晴雨兩穿」鞋款品牌推薦！防潑水德訓鞋、PVC瑪莉珍都好搭

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雨天不再是造型殺手！4個兼顧機能與時髦感的「晴雨兩穿」鞋履品牌，讓你無論天氣怎樣都能自在穿搭。

陰晴不定的天氣最麻煩的就是該穿什麼鞋，除了機能運動品牌之外，其實現在有許多品牌已經悄悄把防水機能藏進日常流行款的鞋履設計中，從PVC果凍鞋、牛津鞋到改良版芭蕾鞋，不僅好走、透氣，還兼顧美感，讓你從容應對忽晴忽雨的天氣。本次精選4個「晴雨兩穿」的鞋款品牌給大家參考。

TEMPERATE｜日系極簡 × 全天候優雅

來自東京的TEMPERATE主打全天候「晴雨兼用」鞋履，外型以簡潔、優雅為主軸，品牌標誌性的瑪莉珍與牛津鞋都是以PVC打造，具備防潑水與柔軟包覆力，搭配裙裝、牛仔褲都毫無違和，是日常通勤的萬用鞋款。

PROJEXT｜台灣設計 × 百搭防水鞋

台灣設計品牌PROJEXT將防水功能與街頭時尚融合，打造出高機能又有型的鞋履，防潑水德訓鞋與小白鞋都搭配生活機能防潑水設計，不僅能輕鬆應付多變氣候，而且風格中性簡約，色系日常又百搭，很適合想在雨天也能穿得時髦的都會上班族選擇。

▲防潑水德訓鞋，NT$3,690。



F-troupe｜英倫復古 × 果凍鞋玩色藝術

來自英國倫敦的F-troupe，以浪漫的芭蕾鞋款為主打，防水PVC材質打造的輕量鞋身，還結合雕花、鏤空的設計細節，也很適合與近年流行的造型鞋帶做搭配，設計感高也很好搭配，好萊塢女演員克莉絲汀史都華過去也曾穿搭過該品牌鞋款，是愛好風格穿搭者的雨天心頭好。

notdetailed｜前衛感 × 時髦潮人必備



小眾品牌notdetailed擅長以極簡前衛的風格打造細節感強烈的鞋履，品牌標誌性的防潑水皮革瑪莉珍鞋款，在甜美的瑪莉珍鞋型上加入幾何設計，結構感與造型感都很強烈，是時髦潮人們的雨天造型利器！

▲啞光牛皮瑪麗珍鞋，NT$3,205。



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